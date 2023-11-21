Италия остается самым неудобным соперником для сборной Украины

Сборная Украины, разойдясь в Леверкузене миром с Италией, продлила свою «рекордную» безвыигрышную серию в баталиях со «Скуадрой Адзуррой» до 10 матчей. 3 встречи наша национальная дружина завершила вничью и 7 проиграла, 4 мяча забила и 17 пропустила. И неудивительно, что именно итальянцы с большим отрывом возглавляют список самых неудобных соперников, с которыми украинцы встречались не менее 5 раз.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безвыигрышные серии сборной Украины с одним соперником

Серия Соперник Началась Завершилась Дата Счет Дата Счет 10* (=3-7) Италия 29.03.1995 0:2 (д) 9* (=4-5) Германия 30.04.1997 0:2 (г) 7 (=3-4) Франция 27.03.1999 0:0 (г) 15.11.2013 2:0 (д) 6 (=1-5) Испания 29.03.2003 2:2 (д) 13.10.2020 1:0 (д) 6* (=3-3) Хорватия 29.10.1997 0:2 (г) 6* (=3-3) Англия 19.06.2012 0:1 (д) 4 (=1-3) Турция 07.09.2005 0:1 (д) 02.09.2017 2:0 (д) 4 (=2-2) Словения 12.10.1994 0:0 (д) 14.11.2015 2:0 (д) 4* (=2-2) Франция 19.11.2013 0:3 (г) 4 (=3-1) Израиль 27.04.1993 1:1 (д) 29.02.2012 3:2 (г)

* серия не закончена.

Самые неудобные соперники сборной Украины

(не менее 5 матчей)