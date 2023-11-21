«Довольно скучная»: легенда сборной Франции раскритиковал Лигу 1

Легендарный футболист «Ювентуса», «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри, названный лучшим нападающим 2000-х, раскритиковал французскую Лигу 1 за небольшую результативность.

«Речь даже не в том, что отсутствие голов делает чемпионат Франции скучным сейчас. Дело в том, что здесь нет действий, нет ударов в створ ворот», – приводит слова Анри Sportskeeda.

Отметим, что слова Тьерри недалеки от истины. Что говорить, если в последних 17 матчах Лиги 1 было забито всего 25 мячей, а 18 из 20 команд элитного французского дивизиона забили не более 17 голов за 12 туров с начала сезона.