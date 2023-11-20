Другие новости20 ноября 2023, 18:43 | Обновлено 20 ноября 2023, 18:52
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Шевченко – в топе. Назван лучший нападающий 2000-х годов
FourFourTwo презентовало свою версию рейтинга форвардов
20 ноября 2023, 18:43 | Обновлено 20 ноября 2023, 18:52
2096
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Британское издание FourFourTwo составило рейтинг из лучших нападающих первого десятилетия ХХI столетия – 2000-х годов.
В реестр вошли 32 игрока. Возглавил его бывший нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри.
В топ-3 также вошли бразилец Роналдо и англичанин Уэйн Руни.
На шестой позиции расположился украинец Андрей Шевченко.
Топ-10 рейтинга лучших нападающих 2000-х гг. (версия FourFourTwo)
- 1. Тьерри Анри, Франция
- 2. Роналдо, Бразилия
- 3. Уэйн Руни, Англия
- 4. Златан Ибрагимович, Швеция
- 5. Самюэль Это′О, Камерун
- 6. Андрей Шевченко, Украина
- 7. Дидье Дрогба, Кот-д′Ивуар
- 8. Давид Трезеге, Франция
- 9. Рауль, Испания
- 10. Руд ван Нистелрой, Нидерланды
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Комментарии 1
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Рауль такого бруду творив у 90-х... Полюбив Реал саме завдяки йому. Жаль, що у 00-х трохи підздувся. І навіть так він частенько потряпляє в ось таки топи. А Роналдо навіть поломаний-переломаний повинен бути топ-1.
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