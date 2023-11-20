Шевченко – в топе. Назван лучший нападающий 2000-х годов

Британское издание FourFourTwo составило рейтинг из лучших нападающих первого десятилетия ХХI столетия – 2000-х годов.

В реестр вошли 32 игрока. Возглавил его бывший нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри.

В топ-3 также вошли бразилец Роналдо и англичанин Уэйн Руни.

На шестой позиции расположился украинец Андрей Шевченко.

Топ-10 рейтинга лучших нападающих 2000-х гг. (версия FourFourTwo)