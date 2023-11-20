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20 ноября 2023, 18:43 | Обновлено 20 ноября 2023, 18:52
2096
1

Шевченко – в топе. Назван лучший нападающий 2000-х годов

FourFourTwo презентовало свою версию рейтинга форвардов

20 ноября 2023, 18:43 | Обновлено 20 ноября 2023, 18:52
2096
1
Шевченко – в топе. Назван лучший нападающий 2000-х годов
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Британское издание FourFourTwo составило рейтинг из лучших нападающих первого десятилетия ХХI столетия – 2000-х годов.

В реестр вошли 32 игрока. Возглавил его бывший нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри.

В топ-3 также вошли бразилец Роналдо и англичанин Уэйн Руни.

На шестой позиции расположился украинец Андрей Шевченко.

Топ-10 рейтинга лучших нападающих 2000-х гг. (версия FourFourTwo)

  • 1. Тьерри Анри, Франция
  • 2. Роналдо, Бразилия
  • 3. Уэйн Руни, Англия
  • 4. Златан Ибрагимович, Швеция
  • 5. Самюэль Это′О, Камерун
  • 6. Андрей Шевченко, Украина
  • 7. Дидье Дрогба, Кот-д′Ивуар
  • 8. Давид Трезеге, Франция
  • 9. Рауль, Испания
  • 10. Руд ван Нистелрой, Нидерланды
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Источник FourFourTwo
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Комментарии 1
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Raien
Рауль такого бруду творив у 90-х... Полюбив Реал саме завдяки йому. Жаль, що у 00-х трохи підздувся. І навіть так він частенько потряпляє в ось таки топи. А Роналдо навіть поломаний-переломаний повинен бути топ-1. 
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