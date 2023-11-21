ВИДЕО. «Почему судья игры Украина – Италия проигнорировал такое нарушение?»

20 ноября в матче отбора к Евро-2024 в Леверкузене состоялся матч Украина – Италия, который завершился вничью 0:0.

«СКАНДАЛЬНОЕ! После слов Чеферина, что Италия должна победить Украину, а ее НЕвыход на ЕВРО - это катастрофа, нам не ставят очевидный пенальти на Мудрике! Почему судья матча Украина – Италия проигнорировал такое очевидное нарушение? Как сыграла сборная Украины против итальянцев в матче отбора на Евро-2024?»

Быстрый и немного эмоциональный обзор игры команды Сергея Реброва от «Записок украинского болельщика».