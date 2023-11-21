Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. «Почему судья игры Украина – Италия проигнорировал такое нарушение?»
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 10:57 |
3833
12

ВИДЕО. «Почему судья игры Украина – Италия проигнорировал такое нарушение?»

«Записки украинского болельщика» – об игре Украина – Италия

21 ноября 2023, 10:57 |
3833
12
ВИДЕО. «Почему судья игры Украина – Италия проигнорировал такое нарушение?»
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября в матче отбора к Евро-2024 в Леверкузене состоялся матч Украина – Италия, который завершился вничью 0:0.

«СКАНДАЛЬНОЕ! После слов Чеферина, что Италия должна победить Украину, а ее НЕвыход на ЕВРО - это катастрофа, нам не ставят очевидный пенальти на Мудрике! Почему судья матча Украина – Италия проигнорировал такое очевидное нарушение? Как сыграла сборная Украины против итальянцев в матче отбора на Евро-2024?»

Быстрый и немного эмоциональный обзор игры команды Сергея Реброва от «Записок украинского болельщика».

По теме:
Ничья с Италией – как повод для констатации и гордости
Комментатор Rai Sport: Нам не дали б такой пенальти, мы бы говорили 2 года
Дважды впервые. Украина провела против Италии исторический матч
Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу Украина - Италия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
Футбол | 20 ноября 2023, 23:52 25
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика

Момент случился в добавленное арбитром время

Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Футбол | 21 ноября 2023, 00:50 0
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура квалификации Евро-2024

МИКОЛЕНКО: «Барелла сказал мне, что пенальти не было»
Футбол | 21.11.2023, 04:27
МИКОЛЕНКО: «Барелла сказал мне, что пенальти не было»
МИКОЛЕНКО: «Барелла сказал мне, что пенальти не было»
Словения – Казахстан – 2:1. Победный мяч Вербича. Видео голов и обзор
Футбол | 21.11.2023, 04:35
Словения – Казахстан – 2:1. Победный мяч Вербича. Видео голов и обзор
Словения – Казахстан – 2:1. Победный мяч Вербича. Видео голов и обзор
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Футбол | 20.11.2023, 23:41
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
Потому что УЕФА коррумпированная помойка 
Ответить
+5
FunnyCat_____
Кстати, где там ФфУ, может вместо того чтобы думать как еще попилить денег напоследок стоит как то высказаться по поводу данного эпизода ?
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
wojsergivan
потому что европе плевать на украину
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
wojsergivan
А где реакция официальных представителей Украины язык в жопу засунули вонючее предательское дерьмо а не страна Украина не власть а полное де рт ьмо
Ответить
-2
BallsToTheWall
Опять зрадонька.   А счёт то уже в таблице.   Значит харэ ныть и пусть довбики готовятся вырывать путёвку ещё раз.
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
20.11.2023, 07:30 1
Теннис
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
19.11.2023, 17:57 16
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
20.11.2023, 19:57 4
Футбол
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
19.11.2023, 18:05 48
Футбол
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
19.11.2023, 23:30
Теннис
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
19.11.2023, 09:45 41
Футбол
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
20.11.2023, 22:39 1
Бокс
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
20.11.2023, 00:57 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем