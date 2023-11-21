ВИДЕО. «Почему судья игры Украина – Италия проигнорировал такое нарушение?»
«Записки украинского болельщика» – об игре Украина – Италия
20 ноября в матче отбора к Евро-2024 в Леверкузене состоялся матч Украина – Италия, который завершился вничью 0:0.
«СКАНДАЛЬНОЕ! После слов Чеферина, что Италия должна победить Украину, а ее НЕвыход на ЕВРО - это катастрофа, нам не ставят очевидный пенальти на Мудрике! Почему судья матча Украина – Италия проигнорировал такое очевидное нарушение? Как сыграла сборная Украины против итальянцев в матче отбора на Евро-2024?»
Быстрый и немного эмоциональный обзор игры команды Сергея Реброва от «Записок украинского болельщика».
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