Дважды впервые. Украина провела против Италии исторический матч

20 ноября в Леверкузене в матче отбора на Евро-2024 отношения выяснили сборные Украины и Италии. Поединок завершился вничью 0:0.

Украинскую команду этот результата не удовлетворил, так как она не смогла опередить итальянцев в таблице группы С и осталась без прямой путевки на чемпионат Европы. Теперь «сине-желтых» ждет плей-офф.

Впрочем, сборная Украины впервые в официальном матче не проиграла Италии. До этого было шесть поражений, в том числе – в предыдущей игре текущего отбора (1:2).

Кроме этого, сборная Украины в первый раз не пропустила в официальных матчах с итальянцами.