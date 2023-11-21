Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дважды впервые. Украина провела против Италии исторический матч
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 10:20 | Обновлено 21 ноября 2023, 10:30
1752
7

Дважды впервые. Украина провела против Италии исторический матч

Нет победы и нет путевки на Евро-2024, зато есть наследие

21 ноября 2023, 10:20 | Обновлено 21 ноября 2023, 10:30
1752
7
Дважды впервые. Украина провела против Италии исторический матч
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября в Леверкузене в матче отбора на Евро-2024 отношения выяснили сборные Украины и Италии. Поединок завершился вничью 0:0.

Украинскую команду этот результата не удовлетворил, так как она не смогла опередить итальянцев в таблице группы С и осталась без прямой путевки на чемпионат Европы. Теперь «сине-желтых» ждет плей-офф.

Впрочем, сборная Украины впервые в официальном матче не проиграла Италии. До этого было шесть поражений, в том числе – в предыдущей игре текущего отбора (1:2).

Кроме этого, сборная Украины в первый раз не пропустила в официальных матчах с итальянцами.

По теме:
Ничья с Италией – как повод для констатации и гордости
Комментатор Rai Sport: Нам не дали б такой пенальти, мы бы говорили 2 года
ВИДЕО. «Почему судья игры Украина – Италия проигнорировал такое нарушение?»
Евро-2024 Украина - Италия сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Словения – Казахстан – 2:1. Победный мяч Вербича. Видео голов и обзор
Футбол | 21 ноября 2023, 04:35 0
Словения – Казахстан – 2:1. Победный мяч Вербича. Видео голов и обзор
Словения – Казахстан – 2:1. Победный мяч Вербича. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 10-го тура квалификации Евро-2024

Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
Футбол | 20 ноября 2023, 23:59 8
Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации

Вероятные соперники Украины в полуфинале плей-офф: Израиль, Босния, Уэльс

Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Футбол | 20.11.2023, 23:41
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
УЕФА: «Италия атаковала, но не смогла забить очень организованной Украине»
Футбол | 21.11.2023, 07:15
УЕФА: «Италия атаковала, но не смогла забить очень организованной Украине»
УЕФА: «Италия атаковала, но не смогла забить очень организованной Украине»
Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией
Футбол | 20.11.2023, 10:57
Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией
Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BallsToTheWall
Первое очко!!! во встречах с итальянцами  
 Теперь герои Жироны и Карфагена поведут нас к новым победам!
Ответить
+4
nick07
для статистики можливо і досягнення, але, якщо б італійцям таки потрібна була перемога, то навряд чи було б це "досягнення".
Ответить
+2
contr
Можна бухати дебіли кривоногі 😫😫😫
Ответить
-7
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Португалии установила национальный рекорд
Сборная Португалии установила национальный рекорд
20.11.2023, 06:35 3
Футбол
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
20.11.2023, 22:39 1
Бокс
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
19.11.2023, 10:06 14
Футбол
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
20.11.2023, 07:30 1
Теннис
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
19.11.2023, 17:57 16
Футбол
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
20.11.2023, 12:08 2
Футбол
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
19.11.2023, 23:30
Теннис
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
21.11.2023, 00:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем