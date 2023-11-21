Дважды впервые. Украина провела против Италии исторический матч
Нет победы и нет путевки на Евро-2024, зато есть наследие
20 ноября в Леверкузене в матче отбора на Евро-2024 отношения выяснили сборные Украины и Италии. Поединок завершился вничью 0:0.
Украинскую команду этот результата не удовлетворил, так как она не смогла опередить итальянцев в таблице группы С и осталась без прямой путевки на чемпионат Европы. Теперь «сине-желтых» ждет плей-офф.
Впрочем, сборная Украины впервые в официальном матче не проиграла Италии. До этого было шесть поражений, в том числе – в предыдущей игре текущего отбора (1:2).
Кроме этого, сборная Украины в первый раз не пропустила в официальных матчах с итальянцами.
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