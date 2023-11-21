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  4. Гарри КЕЙН: «От нас ждали победы со счетом 5:0 или 6:0»
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 07:52 | Обновлено 21 ноября 2023, 08:10
802
0

Гарри КЕЙН: «От нас ждали победы со счетом 5:0 или 6:0»

Нападающий сборной Англии – о матче с командой Северной Македонии

21 ноября 2023, 07:52 | Обновлено 21 ноября 2023, 08:10
802
0
Гарри КЕЙН: «От нас ждали победы со счетом 5:0 или 6:0»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал встречу отбора на Евро-2024 с командой Северной Македонии (1:1).

Нападающий заявил, что итоговый результат игры его не удивил, а итог выступления команды в квалификации чемпионата Европы он назвал хорошим. Англия, как известно, с 20 очками выиграла группу С.

«Мы знали, что это будет сложная игра против достойной команды, играющей на таком поле, на котором сложно играть в нашем стиле.

Мы уступали со счетом 0:1 по ходу игры при спорном пенальти. Было приятно выйти на поле – я всегда стараюсь помочь команде, играю я 90 минут или 10 минут. Для нас было важно сравнять счет но жаль, что мы не смогли забить второй. Думаю, это был автогол, почти уверен. Если кто-то и должен был забить второй гол, так это мы.

В матче с Мальтой мы были неосторожны с мячом. Сегодня у нас был небольшой промах в контратаке и спорный пенальти. Мы играли против команды, над которой от нас ждали победы со счетом 5:0 или 6:0, но они хорошо поработали, чтобы выбить Италию в стыковых матчах чемпионата мира.

Мы можем по-настоящему гордиться тем, как провели отборочный цикл», – признался Кейн.

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Источник BBC
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