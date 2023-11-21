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  4. УЕФА: «Италия атаковала, но не смогла забить очень организованной Украине»
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 07:15 | Обновлено 21 ноября 2023, 07:35
3366
6

УЕФА: «Италия атаковала, но не смогла забить очень организованной Украине»

Пресс-служба Европейского футбольного союза – о матче Украина – Италия

21 ноября 2023, 07:15 | Обновлено 21 ноября 2023, 07:35
3366
6
УЕФА: «Италия атаковала, но не смогла забить очень организованной Украине»
Getty Images/Global Images Ukraine

Эксперт официального сайта УЕФА дал оценку матчу отбора на Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Италии, который завершился вничью 0:0.

«Италия атаковала на протяжении большей части игры, но не смогла забить в ворота очень организованной украинской команды, которая при необходимости защищалась блоком. Во второй половине второго тайма команда Реброва попыталась перестроиться, но гола, который мог бы принести им победу в квалификации, так и не последовало, и действующие чемпионы забронировали себе место на Евро-2024», – сказано в вердикте эксперта.

В итоговой таблице группы С Италия заняла второе место, а Украина – третья. Команды набрали по 14 очков, но у итальянцев оказались лучшие дополнительные показатели.

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Евро-2024 УЕФА Украина - Италия сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу
Источник УЕФА
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Комментарии 6
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pa1103
ООН, Червоний хрест, МАГАТЕ, УЄФА. 
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SportsMan
Знатно подлизал.
Кривыми ногами невозможно забить. 17-2, Карл! Макаронников всем составом надо к костоправу записать, чтоб он им ноги подровнял.
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0
luceorius
 На цей раз й грали ніби непогано,  та знову, курва, втрапили в  плей-офф.
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0
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