УЕФА: «Италия атаковала, но не смогла забить очень организованной Украине»

Эксперт официального сайта УЕФА дал оценку матчу отбора на Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Италии, который завершился вничью 0:0.

«Италия атаковала на протяжении большей части игры, но не смогла забить в ворота очень организованной украинской команды, которая при необходимости защищалась блоком. Во второй половине второго тайма команда Реброва попыталась перестроиться, но гола, который мог бы принести им победу в квалификации, так и не последовало, и действующие чемпионы забронировали себе место на Евро-2024», – сказано в вердикте эксперта.

В итоговой таблице группы С Италия заняла второе место, а Украина – третья. Команды набрали по 14 очков, но у итальянцев оказались лучшие дополнительные показатели.