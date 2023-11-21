ВИДЕО. Лучший момент игрового дня произошел в матче Украина – Италия

УЕФА признал лучшим действием 20 ноября в отборе Евро-2024 момент из матча между сборными Украины и Италии (0:0). Это успешный пас пяткой, который отдал защитник итальянцев Федерико Димарко на ход Федерико Кьезе в первом тайме.

Куда отнести момент с не назначенным пенальти за фол на Михаиле Мудрике, в УЕФА не решили.