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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 06:08 | Обновлено 21 ноября 2023, 06:14
2573
0

ВИДЕО. Лучший момент игрового дня произошел в матче Украина – Италия

Но это не гол с пенальти нашей сборной на последней минуте

21 ноября 2023, 06:08 | Обновлено 21 ноября 2023, 06:14
2573
0
ВИДЕО. Лучший момент игрового дня произошел в матче Украина – Италия
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА признал лучшим действием 20 ноября в отборе Евро-2024 момент из матча между сборными Украины и Италии (0:0). Это успешный пас пяткой, который отдал защитник итальянцев Федерико Димарко на ход Федерико Кьезе в первом тайме.

Куда отнести момент с не назначенным пенальти за фол на Михаиле Мудрике, в УЕФА не решили.

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Федерико Димарко видео голов и обзор Евро-2024 чемпионат Европы по футболу сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу
Источник УЕФА
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