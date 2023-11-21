Чемпионат Европы21 ноября 2023, 06:08 | Обновлено 21 ноября 2023, 06:14
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ВИДЕО. Лучший момент игрового дня произошел в матче Украина – Италия
Но это не гол с пенальти нашей сборной на последней минуте
21 ноября 2023, 06:08 | Обновлено 21 ноября 2023, 06:14
2573
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УЕФА признал лучшим действием 20 ноября в отборе Евро-2024 момент из матча между сборными Украины и Италии (0:0). Это успешный пас пяткой, который отдал защитник итальянцев Федерико Димарко на ход Федерико Кьезе в первом тайме.
Dimarco 🪄🇮🇹@HisenseSports | #EQSkills pic.twitter.com/OTM9qp7LJV— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 20, 2023
Куда отнести момент с не назначенным пенальти за фол на Михаиле Мудрике, в УЕФА не решили.
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