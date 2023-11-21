Круче Левандовски. Игрок сборной Молдовы установил национальный рекорд

Сборная Молдовы проиграла чехам (0:3) в решающем матче за путевку на Евро-2024. Но этот отбор все равно стал лучшим в истории наших соседей.

Лучшим бомбардиром группы Е стал молдавский форвард Ион Николаеску, который забил четыре гола (один с пенальти). Подобное достижение впервые покорилось молдавскому футболисту, сообщает Moldfootball.

Еще пять игроков в этой группе забили по три гола. Среди них – звездный форвард «Барселоны» Роберт Левандовски и полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек.