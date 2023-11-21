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  4. Круче Левандовски. Игрок сборной Молдовы установил национальный рекорд
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 05:47 | Обновлено 21 ноября 2023, 05:53
1852
0

Круче Левандовски. Игрок сборной Молдовы установил национальный рекорд

Но в решающем матче Николаеску не забил

21 ноября 2023, 05:47 | Обновлено 21 ноября 2023, 05:53
1852
0
Круче Левандовски. Игрок сборной Молдовы установил национальный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Ион Николаеску

Сборная Молдовы проиграла чехам (0:3) в решающем матче за путевку на Евро-2024. Но этот отбор все равно стал лучшим в истории наших соседей.

Лучшим бомбардиром группы Е стал молдавский форвард Ион Николаеску, который забил четыре гола (один с пенальти). Подобное достижение впервые покорилось молдавскому футболисту, сообщает Moldfootball.

Еще пять игроков в этой группе забили по три гола. Среди них – звездный форвард «Барселоны» Роберт Левандовски и полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек.

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сборная Молдовы по футболу Евро-2024 чемпионат Европы по футболу Роберт Левандовски
Источник Moldfootball.com
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