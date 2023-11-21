Роб Грин: «Англия завершила отбор двумя пустыми матчами»

Бывший вратарь сборной Англии Роб Грин поделился мнением о том, как команда «трех львов» сыграла против Северной Македонии (1:1).

«Торопливо, наспех и без качества. В конце концов, отборочная кампания завершилась двумя пустыми играми. Они сравняли счет, а затем Северная Македония создала проблемы, а Англия создала еще больше проблем себе», – сказал Роб Грин в интервью BBC Radio 5 Live.

Напомним, что еще к октябре сборная Англии обеспечила себе первое место в группе. Поэтому ноябрьская сессия для нее не была важной. В четверг англичане в экономном режиме обыграли Мальту (2:0).