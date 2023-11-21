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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 04:51 | Обновлено 21 ноября 2023, 04:55
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ТРУБИН: «Украине не хватило только одного точного удара»

Вратаря утешает то, что у нашей сборной будет второй шанс

21 ноября 2023, 04:51 | Обновлено 21 ноября 2023, 04:55
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0
ТРУБИН: «Украине не хватило только одного точного удара»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал матч с Италией (0:0).

«В матчах за сборную всегда есть давление, но если играешь на топовом уровне, то играть без давления невозможно. К сожалению, мы не смогли забить, но я очень рад за свою команду, потому что каждый выкладывался максимально. Немного не хватило, но у нас еще будет второй шанс. Увидимся в марте.

– Как ты думаешь, чего не хватило команде, чтобы реализовать гол и получить желаемую путевку на Евро?

– Не хватило одного точного удара. У всех было желание на миллион процентов. Не хватило только этого одного точного удара.

– Чувствуешь опустошение после игры? Или вы понимаете, что еще есть шанс побороться за путевку на Евро и это немного успокаивает?

– Это никак не успокаивает, потому что все играли только на победу и я считаю, что если есть шанс, то нужно брать здесь и сейчас. Конечно, это хорошо, что у нас есть еще один шанс, но очень хотелось победить именно сегодня и уже не смотреть на плей-офф, а быть на Евро.

– Как тебе удалось справиться с давлением итальянцев в первом тайме?

– Потому что у меня есть такая команда. Командными усилиями нам удалось не пропустить, но, к сожалению, этого мало», – приводит слова Анатолия Трубина, сказанные в интервью Megogo, Tribuna.

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Анатолий Трубин Евро-2024 чемпионат Европы по футболу Украина - Италия сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу
Источник Трибуна
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