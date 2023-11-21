МИКОЛЕНКО: «Барелла сказал мне, что пенальти не было»

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился впечатлениями от матча с Италией (0:0).

«Действительно, мы расстроены в раздевалке. Хотя мы очень хорошо сыграли, я думаю. Да, были моменты во втором тайме, могли забить. Полагаю, главный тренер сказал правильно, что мы на равных сыграли с чемпионами Европы. Это очень хороший знак для нас, что мы можем противостоять таким командам, как Италия.

У нас несколько поменялась тактика против Италии после последнего матча. Гораздо легче было, и Зинченко мне всегда помогал и чаще помогал 1 в 1. Мы, пожалуй, были свежее, чем в последнем матче с ними. Было легче перекрывать эти линии и дыры в обороне.

Итальянцы где-то играли так же. Из-за того, что мы изменили нашу тактику при выходе из обороны и в обороне без мяча... Я не тренер, но мне было легче из-за такой тактики.

Пенальти? Вам виднее, вы видели повтор. Как мне показалось, в таком темпе Мудрик пробрасывал мяч и там был фол. Но я потом говорил с Барреллой после момента — он сказал, что сначала сыграли в мяч, потом — в ногу. Не знаю, правда ли это, не могу давать какой-либо анализ.

14 очков в этом отборе? Если честно, нет разницы, сколько очков набрали за этот групповой этап. Все равно мы не вышли напрямую. Немного грустно, что не получились, но я очень горжусь нашей сборной.

Хочу поблагодарить весь персонал, всех, кто готовился вместе с нами. Мы действительно очень хорошо провели эту квалификацию, но не повезло. Думаю, мы очень хорошо ее провели.

Следующие соперники? Там будет жеребьевка, видел, какие команды будут. Мы держали этот матч в голове, поэтому я не рассчитывал на плей-офф перед этим поединком», – сказал Виталий Миколенко в интервью Суспильне спорт.