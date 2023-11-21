ГРАВИНА: «Сборная Италии залечила некоторые из своих ран»

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался по поводу выхода «скуадры адзурры» на Евро-2024.

«Мы пообещали итальянскому народу залечить некоторые из своих спортивных ран, и мы сдержали это обещание.

Со Спаллетти многое изменилось в плане духа коллектива, вернулся энтузиазм и желание снова стать особенной командой. С радостью и спокойствием Спаллетти вернул форму и характер этой команде.

Магия победы на Евро-2020 уже рассеялась, но Спаллетти преуспел, быстро восстановив ее. «Национале» продемонстрировала сильный дух против Украины.

Мы увидели команду, которая доминировала в матче, не считая страданий на последних минутах. Мы прошли квалификацию и будем там, где должны были быть. Пусть какое-то время Италия рисковала там не оказаться. Спасибо Спаллетти и ребятам», – приводит слова Габриэле Гравины Football Italia.