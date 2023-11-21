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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 03:15 | Обновлено 21 ноября 2023, 03:19
76
2

ДЗАНЬОЛО: «Италия собирается стать на Евро-2024 главным героем»

Футболист отметил силу нашей сборной

21 ноября 2023, 03:15 | Обновлено 21 ноября 2023, 03:19
76
2
ДЗАНЬОЛО: «Италия собирается стать на Евро-2024 главным героем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Дзаньоло

Полузащитник сборной Италии Николо Дзаньоло дал комментарий после матча против Украины (0:0).

«Мы знали, что это будет тяжелая игра, поскольку Украина сильна, у них большой опыт. Нам пришлось бороться с этим, у нас была правильная мотивация, поскольку Италия должна поехать на Евро не просто в эпизодической роли, а как главный герой, как действующий чемпион.

Тренер предупредил нас, что эта игра будет отличаться от той, что была на «Сан-Сиро», поскольку все было поставлено на карту. Во втором тайме было больше физической активности, было меньше места для контроля мяча, но мы оставались сплоченными и упорно боролись, чтобы добыть путевку на Евро.

Мои отношения со Спаллетти очень честные. Я знаю его не так давно, но он очень открытый, прямолинейный, говорит то, что ему нужно, и говорит в лицо. Не имело значения, сколько минут я играл, важно было пройти квалификацию», – приводит слова Николо Дзаньоло Football Italia.

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Николо Дзаньоло сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Италия Евро-2024 чемпионат Европы по футболу
Источник Football-Italia
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Комментарии 2
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Alex Komnin
Посміховиськом хіба. Фратезі, Дзаньоло, Скамакка, Ді Марко, Распадорі, якийсь африканець...при Дель Пьєро, Баджо, ді Б'яджо, В'єрі, Інзагі, Неста, Мальдіні, Костакурта...цей непотріб і за дубль би не позвали. 
Відскочили з Україною, а говорить, будто перемогли впевненно.
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+1
Kamon
Вы итальянцы не выйдите из группы на Евро , вам ещё аукнется, то что судья не назначил пенальти в ваши ворота 
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0
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