ДЗАНЬОЛО: «Италия собирается стать на Евро-2024 главным героем»

Полузащитник сборной Италии Николо Дзаньоло дал комментарий после матча против Украины (0:0).

«Мы знали, что это будет тяжелая игра, поскольку Украина сильна, у них большой опыт. Нам пришлось бороться с этим, у нас была правильная мотивация, поскольку Италия должна поехать на Евро не просто в эпизодической роли, а как главный герой, как действующий чемпион.

Тренер предупредил нас, что эта игра будет отличаться от той, что была на «Сан-Сиро», поскольку все было поставлено на карту. Во втором тайме было больше физической активности, было меньше места для контроля мяча, но мы оставались сплоченными и упорно боролись, чтобы добыть путевку на Евро.

Мои отношения со Спаллетти очень честные. Я знаю его не так давно, но он очень открытый, прямолинейный, говорит то, что ему нужно, и говорит в лицо. Не имело значения, сколько минут я играл, важно было пройти квалификацию», – приводит слова Николо Дзаньоло Football Italia.