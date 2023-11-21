СТЕПАНЕНКО: «Отправляемся в плей-офф с гордостью»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко дал комментарий после матча против Италии (0:0).

«В первом тайме нам в основном приходилось защищаться, но, в конце концов, нам удалось создать моменты. Мы старались изо всех сил до финального свистка и отправляемся в плей-офф с гордостью. После финального свистка мы поблагодарили наших болельщиков за их огромную поддержку. Они приехали сюда со всей Европы, они были потрясающими. Теперь у нас есть время подготовиться к плей-офф наилучшим образом. Если нам удастся сохранить здоровье, у нас есть хорошие шансы выступить хорошо», – приводит слова Тараса Степаненко официальный сайт УЕФА.