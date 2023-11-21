СПАЛЛЕТТИ: «Поздравляю Украину, она создала нам неприятности»
Тренер уверен, что у Италии лучшее впереди
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал матч против Украины (0:0).
«Мы играли хорошо – в первом тайме у нас было много возможностей забить. Затем, когда нам не удалось забить гол, матч стал более физическим. Нам нужно было хорошо держать мяч на чужой половине поля. Поздравляем Украину, которая создала нам неприятности.
Я родился и вырос в футболе. Я поблагодарил всех после финального свистка, потому что мы все были полны решимости добиться этого результата. Сейчас уровень повышается, и лучшее впереди», – цитирует Лучано Спаллетти официальный сайт УЕФА.
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