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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 02:15 | Обновлено 21 ноября 2023, 02:17
131
0

ДОННАРУММА: «Болельщики помогли нам защищаться на последних минутах»

Вратарь отметил и настрой всей команды

21 ноября 2023, 02:15 | Обновлено 21 ноября 2023, 02:17
131
0
ДОННАРУММА: «Болельщики помогли нам защищаться на последних минутах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о матче против Украины (0:0).

«Мы очень счастливы. Мы находимся там, где заслуживаем быть, несмотря на все трудности, которые у нас были. Благодаря новому тренеру и всему персоналу мы вернулись на крупный турнир. Мы едем туда как действующие чемпионы и снова приложим максимум усилий, зная, что мы сможем добиться успеха, если будем играть с таким настроем. Мы благодарим всех наших болельщиков. Они невероятно помогли нам в плане обороны на последних минутах. Мы все были едины», – приводит слова Джанлуиджи Доннаруммы официальный сайт УЕФА.

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Джанлуиджи Доннарумма Украина - Италия сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 чемпионат Европы по футболу
Источник УЕФА
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