ДОННАРУММА: «Болельщики помогли нам защищаться на последних минутах»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о матче против Украины (0:0).

«Мы очень счастливы. Мы находимся там, где заслуживаем быть, несмотря на все трудности, которые у нас были. Благодаря новому тренеру и всему персоналу мы вернулись на крупный турнир. Мы едем туда как действующие чемпионы и снова приложим максимум усилий, зная, что мы сможем добиться успеха, если будем играть с таким настроем. Мы благодарим всех наших болельщиков. Они невероятно помогли нам в плане обороны на последних минутах. Мы все были едины», – приводит слова Джанлуиджи Доннаруммы официальный сайт УЕФА.