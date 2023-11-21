Во вторник, 21 ноября, состоится матч шестого тура квалификации чемпионата Европы-2025 среди юношей возрастом до 21 года, в котором Украина сыграет против Азербайджана.

Поединок пройдет в Мурсии на стадионе «Ла-Кондомина», стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на канале Суспильне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина U-21 – Азербайджан U-21.