КЬЕЗА: «Украина поставила нас в затруднительное положение»
Форвард доволен тем, что «скуадра адзурра» выполнила задачу
Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза поделился впечатлениями от матча с Украиной (0:0).
«Я очень доволен этой квалификацией. В начале сентября это казалось почти невозможным, но в конце концов мы это сделали. Я должен поздравить Украину, которая поставила нас в затруднительное положение – хотя в первом тайме мы упустили две замечательные возможности.
Было очень важно вернуться на крупные соревнования. Я переживал пролет мимо чемпионата мира 2022 года из дому, потому что был травмирован, но страдал тогда вместе со своими товарищами по команде. Я очень рад, что теперь мы сможем сыграть на этом Евро в качестве чемпионов», – приводит слова Федерико Кьезы официальный сайт УЕФА.
Напомним, что Федерико Кьеза является победителем Евро-2020.
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