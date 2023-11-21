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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 01:33 | Обновлено 21 ноября 2023, 01:36
761
0

КЬЕЗА: «Украина поставила нас в затруднительное положение»

Форвард доволен тем, что «скуадра адзурра» выполнила задачу

21 ноября 2023, 01:33 | Обновлено 21 ноября 2023, 01:36
761
0
КЬЕЗА: «Украина поставила нас в затруднительное положение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза поделился впечатлениями от матча с Украиной (0:0).

«Я очень доволен этой квалификацией. В начале сентября это казалось почти невозможным, но в конце концов мы это сделали. Я должен поздравить Украину, которая поставила нас в затруднительное положение – хотя в первом тайме мы упустили две замечательные возможности.

Было очень важно вернуться на крупные соревнования. Я переживал пролет мимо чемпионата мира 2022 года из дому, потому что был травмирован, но страдал тогда вместе со своими товарищами по команде. Я очень рад, что теперь мы сможем сыграть на этом Евро в качестве чемпионов», – приводит слова Федерико Кьезы официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Федерико Кьеза является победителем Евро-2020.

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Федерико Кьеза сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Италия чемпионат Европы по футболу Евро-2024
Источник УЕФА
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