СПАЛЛЕТТИ: «Слышал, что Италия квалифицировалась на Евро со страхом»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти дал комментарий после матча с Украиной (0:0).

«Я слышал много разговоров, что Италия квалифицировалась на Евро, но со страхом. Возможно, это связано с началом турнира. Возможно. Но я согласился на эту работу, чтобы вывести команду на чемпионат Европы. Я это сделал.

Мне понравилось, как мы продвигали мяч в игре с Украиной. Украина хорошо выполнила свою работу, и этот матч был совсем другим, чем наш предыдущий победный поединок против Северной Македонии», – цитирует Лучано Спаллетти официальный сайт УАФ.

Этой ничьей Италии хватило, чтобы квалифицироваться на Евро-2024.