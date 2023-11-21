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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 01:13 | Обновлено 21 ноября 2023, 01:15
1097
0

СПАЛЛЕТТИ: «Слышал, что Италия квалифицировалась на Евро со страхом»

Специалист отметил и нашу сборную

21 ноября 2023, 01:13 | Обновлено 21 ноября 2023, 01:15
1097
0
СПАЛЛЕТТИ: «Слышал, что Италия квалифицировалась на Евро со страхом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти дал комментарий после матча с Украиной (0:0).

«Я слышал много разговоров, что Италия квалифицировалась на Евро, но со страхом. Возможно, это связано с началом турнира. Возможно. Но я согласился на эту работу, чтобы вывести команду на чемпионат Европы. Я это сделал.

Мне понравилось, как мы продвигали мяч в игре с Украиной. Украина хорошо выполнила свою работу, и этот матч был совсем другим, чем наш предыдущий победный поединок против Северной Македонии», – цитирует Лучано Спаллетти официальный сайт УАФ.

Этой ничьей Италии хватило, чтобы квалифицироваться на Евро-2024.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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