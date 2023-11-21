Оценки Whoscored. Высокую отметку получил итальянский вингер

20 ноября в 21:45 в Леверкузене прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Италии (0:0).

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Лучшую оценку в матче получил левый вингер итальянцев Федерико Кьеза (7.8).

У сборной Украины самые высокие отметки – у защитников Виталия Миколенко и Александра Сватка (по 7.3)

🏆 Квалификация Евро-2024

Группа C. 10-й тур. 20 ноября, Леверкузен

Украина – Италия – 0:0

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