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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 02:45 | Обновлено 21 ноября 2023, 03:03
260
0

Оценки Whoscored. Высокую отметку получил итальянский вингер

У Украины оценки выше других получили Виталий Миколенко и Александр Сваток

21 ноября 2023, 02:45 | Обновлено 21 ноября 2023, 03:03
260
0
Оценки Whoscored. Высокую отметку получил итальянский вингер
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября в 21:45 в Леверкузене прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Италии (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лучшую оценку в матче получил левый вингер итальянцев Федерико Кьеза (7.8).

У сборной Украины самые высокие отметки – у защитников Виталия Миколенко и Александра Сватка (по 7.3)

🏆 Квалификация Евро-2024

Группа C. 10-й тур. 20 ноября, Леверкузен

Украина – Италия – 0:0

Оценки за матч от WhoScored

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Сергей Ребров сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 WhoScored
Источник Sport.ua
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