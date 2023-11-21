Чемпионат Европы21 ноября 2023, 02:45 | Обновлено 21 ноября 2023, 03:03
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Оценки Whoscored. Высокую отметку получил итальянский вингер
У Украины оценки выше других получили Виталий Миколенко и Александр Сваток
21 ноября 2023, 02:45 | Обновлено 21 ноября 2023, 03:03
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20 ноября в 21:45 в Леверкузене прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Италии (0:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
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Лучшую оценку в матче получил левый вингер итальянцев Федерико Кьеза (7.8).
У сборной Украины самые высокие отметки – у защитников Виталия Миколенко и Александра Сватка (по 7.3)
🏆 Квалификация Евро-2024
Группа C. 10-й тур. 20 ноября, Леверкузен
Украина – Италия – 0:0
Оценки за матч от WhoScored
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