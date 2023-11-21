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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 01:23 | Обновлено 21 ноября 2023, 01:34
539
3

ЗАБАРНЫЙ: «Пенальти на Мудрике? Я думаю, что это 50 на 50»

Защитник сине-желтых поделился эмоциями от ничейного матча с Италией

21 ноября 2023, 01:23 | Обновлено 21 ноября 2023, 01:34
539
3
ЗАБАРНЫЙ: «Пенальти на Мудрике? Я думаю, что это 50 на 50»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

20 ноября в Леверкузене прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Италии (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После матча защитник сине-желтых Илья Забарный прокомментировал игру так:

«Пенальти на Мудрике? Я, честно говоря, не видел этот момент. Казалось, что было, но арбитр принял такое решение. Я думаю, что это 50 на 50. Но пенальти не поставили, так бывает.

Я надеялся, что судейство будет нормальным. Может, иногда казалось, что судья помогает итальянцам, но чего-то такого серьезного я не видел.

Фантастическая поддержка трибун. Очень эмоциональный момент, когда видишь украинские флаги, как люди поддерживают сборную. Я понимаю, что все хотят, чтобы мы играли на наших стадионах. Но очень важно, что люди имеют возможность прийти и поддержать команду. Спасибо болельщикам».

Даниил АГАРКОВ, Sport.ua, Леверкузен

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сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия Илья Забарный Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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adidas777
Так Ілля повтору не бачив, у нього спитали одразу після гри. Що він міг відповісти?Подивиться повтор, як це зробив Ребров перед прес-конференцією і змінить свою думку.
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0
Alex
Как так можно говорить, если украинцам всеравно был ли там пенальти так судье тем более, вот и ответ. Надо всей командой показать что был  пенальти протистовать на конференции что бы в следующий раз судьи понимали нам не всеравно 
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-2
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