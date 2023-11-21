ЗАБАРНЫЙ: «Пенальти на Мудрике? Я думаю, что это 50 на 50»
Защитник сине-желтых поделился эмоциями от ничейного матча с Италией
20 ноября в Леверкузене прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Италии (0:0).
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После матча защитник сине-желтых Илья Забарный прокомментировал игру так:
«Пенальти на Мудрике? Я, честно говоря, не видел этот момент. Казалось, что было, но арбитр принял такое решение. Я думаю, что это 50 на 50. Но пенальти не поставили, так бывает.
Я надеялся, что судейство будет нормальным. Может, иногда казалось, что судья помогает итальянцам, но чего-то такого серьезного я не видел.
Фантастическая поддержка трибун. Очень эмоциональный момент, когда видишь украинские флаги, как люди поддерживают сборную. Я понимаю, что все хотят, чтобы мы играли на наших стадионах. Но очень важно, что люди имеют возможность прийти и поддержать команду. Спасибо болельщикам».
Даниил АГАРКОВ, Sport.ua, Леверкузен
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Поединок пройдет 20 ноября в Леверкузене на «БайАрене»