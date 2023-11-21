Лучший в сборной. Назван Лев матча украинской команды против Италии

В понедельник, 20 ноября, состоялся поединок отборочного турнира чемпионата Европы, в котором встретились сборные Украины и Италии. Матч прошел в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и завершился нулевой ничьей, которая вывела на Евро-2024 итальянцев.

После завершения встречи болельщики выбрали Льва матча. Этот приз получил левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко по результатам голосования болельщиков.

Сборная Украины заняла третье место в группе и не смогла напрямую выйти на Чемпионат Европы-2024. У команды Сергея Реброва есть шансы попасть на турнир через плей-офф Лиги наций, который состоится весной следующего года.