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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 00:18 | Обновлено 21 ноября 2023, 00:19
3041
4

Лучший в сборной. Назван Лев матча украинской команды против Италии

Лучшим игроком признан Виталий Миколенко

21 ноября 2023, 00:18 | Обновлено 21 ноября 2023, 00:19
3041
4
Лучший в сборной. Назван Лев матча украинской команды против Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 20 ноября, состоялся поединок отборочного турнира чемпионата Европы, в котором встретились сборные Украины и Италии. Матч прошел в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и завершился нулевой ничьей, которая вывела на Евро-2024 итальянцев.

После завершения встречи болельщики выбрали Льва матча. Этот приз получил левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко по результатам голосования болельщиков.

Сборная Украины заняла третье место в группе и не смогла напрямую выйти на Чемпионат Европы-2024. У команды Сергея Реброва есть шансы попасть на турнир через плей-офф Лиги наций, который состоится весной следующего года.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 4
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introvert
Справедливо, Віталя топ. Хоча Сваток зіграв на такому ж високому рівні, теж неодноразово рятував ситуацію і був наднадійним. Якщо продовжуватиме в тому ж дусі, "пожежнику" Матвієнку місце в основі не світить. Сподіваюсь, Ребров тієї ж думки.
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+3
ZvychainyiFanat
Заслужив, закрив сьогодні лівий фланг
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+1
Gargantua
заслужил
несколько раз очень эффектно один в один перекусывал атаки
но я бы еще Судакова отметил за попытки играть на равных с итальянцами в плане контроля мяча
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+1
Александр Шевченко
Все таки мы диванные болелы не дураки и разбираемся в футболе. Абсолютно заслуженно, хотя может некоторые кроты, жители Крыма и один фанат Что где когда из Харькова могут и не согласиться с этим
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0
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