Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень горд за нашу сборную, но где же VAR?»

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничейный результат в матче группового турнира отбора на Евро-2024 между нашей национальной командой и сборной Италии (0:0).

«Был пенальти оп Мудрика, наверное! Не терпится посмотреть повтор, где же VAR?

Я очень горд за нашу Сборную. Очень качественный матч наших ребят. Спасибо за эмоции. Все будет Украина!», – написал Левченко в твиттере.

Отметим, что невыигрыш у Италии означает, что сборная Украины заняла третье место в группе и не смогла напрямую выйти на чемпионат Европы-2024. У команды Сергея Реброва есть шансы попасть на турнир через плей-офф Лиги наций, который состоится весной следующего года.