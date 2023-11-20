Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень горд за нашу сборную, но где же VAR?»
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 23:53 | Обновлено 21 ноября 2023, 00:18
4001
2

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень горд за нашу сборную, но где же VAR?»

Специалист считает, что в конце встречи нас обокрала судейская бригада

20 ноября 2023, 23:53 | Обновлено 21 ноября 2023, 00:18
4001
2
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень горд за нашу сборную, но где же VAR?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничейный результат в матче группового турнира отбора на Евро-2024 между нашей национальной командой и сборной Италии (0:0).

«Был пенальти оп Мудрика, наверное! Не терпится посмотреть повтор, где же VAR?

Я очень горд за нашу Сборную. Очень качественный матч наших ребят. Спасибо за эмоции. Все будет Украина!», – написал Левченко в твиттере.

Отметим, что невыигрыш у Италии означает, что сборная Украины заняла третье место в группе и не смогла напрямую выйти на чемпионат Европы-2024. У команды Сергея Реброва есть шансы попасть на турнир через плей-офф Лиги наций, который состоится весной следующего года.

По теме:
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
ЗИНЧЕНКО: «Пенальти на Мудрике? Если честно, я не смотрел повтор»
РЕБРОВ: «Все футболисты расстроены. Но сегодня они показали отличную игру»
сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия Евгений Левченко Михаил Мудрик
Источник Twitter
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Другие виды | 20 ноября 2023, 00:57 1
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта

С 1991-го гимнастка Эльвира Саади живет в Канаде

Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
Футбол | 20 ноября 2023, 23:59 4
Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации

Вероятные соперники Украины в полуфинале плей-офф: Израиль, Босния, Уэльс

Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Футбол | 20.11.2023, 23:41
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 20.11.2023, 19:57
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
Футбол | 20.11.2023, 12:08
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
igor64
Все супер. Але...Пенальті стопроцентовий!!! 
.
Ответить
+8
Александр Шевченко
Какая пенка? Мудричье балерина еще та. 
Ответить
-10
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
20.11.2023, 04:36 13
Футбол
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
19.11.2023, 15:50 45
Футбол
ВИДЕО. Унизил соперника. Юная звезда Арсенала забила Ливерпулю 10 голов
ВИДЕО. Унизил соперника. Юная звезда Арсенала забила Ливерпулю 10 голов
19.11.2023, 15:29 9
Футбол
Сборная Португалии установила национальный рекорд
Сборная Португалии установила национальный рекорд
20.11.2023, 06:35 3
Футбол
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
19.11.2023, 18:05 48
Футбол
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
19.11.2023, 09:45 41
Футбол
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
20.11.2023, 23:52 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем