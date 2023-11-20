Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень горд за нашу сборную, но где же VAR?»
Специалист считает, что в конце встречи нас обокрала судейская бригада
Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничейный результат в матче группового турнира отбора на Евро-2024 между нашей национальной командой и сборной Италии (0:0).
«Был пенальти оп Мудрика, наверное! Не терпится посмотреть повтор, где же VAR?
Я очень горд за нашу Сборную. Очень качественный матч наших ребят. Спасибо за эмоции. Все будет Украина!», – написал Левченко в твиттере.
Отметим, что невыигрыш у Италии означает, что сборная Украины заняла третье место в группе и не смогла напрямую выйти на чемпионат Европы-2024. У команды Сергея Реброва есть шансы попасть на турнир через плей-офф Лиги наций, который состоится весной следующего года.
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