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  4. ВИДЕО. Мудрик имел прекрасную возможность забить, но не переиграл вратаря
Сборная УКРАИНЫ
20 ноября 2023, 23:19 |
1006
0

ВИДЕО. Мудрик имел прекрасную возможность забить, но не переиграл вратаря

Украинец мог забивать на 66-й минуте

20 ноября 2023, 23:19 |
1006
0
ВИДЕО. Мудрик имел прекрасную возможность забить, но не переиграл вратаря
MEGOGO.

Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене играет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента. По состоянию на 75-ю минуту счет в матче ничейный – 0:0.

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На 66-й минуте хороший момент забить имел украинский вингер Михаил Мудрик, с острого угла не пробивший Доннарумму.

Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024, ничья устроит сборную Италии.

В случае неудачи сборная Украины в марте 2024 сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.

ВИДЕО. Михаил Мудрик имел прекрасную возможность, но не переиграл вратаря

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Источник Sport.ua
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