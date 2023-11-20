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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 23:10 | Обновлено 20 ноября 2023, 23:20
542
0

Украина – Италия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

Вечером 20 ноября в Леверкузене прошел матч квалификации Евро-2024

20 ноября 2023, 23:10 | Обновлено 20 ноября 2023, 23:20
542
0
Украина – Италия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

20 ноября в 21:45 в Леверкузене прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Украина – Италия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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