20 ноября в 21:45 в Леверкузене прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Италии.

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Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Украина – Италия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE