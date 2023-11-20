Чемпионат Европы20 ноября 2023, 23:10 | Обновлено 20 ноября 2023, 23:20
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Украина – Италия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Вечером 20 ноября в Леверкузене прошел матч квалификации Евро-2024
20 ноября 2023, 23:10 | Обновлено 20 ноября 2023, 23:20
542
0
20 ноября в 21:45 в Леверкузене прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Италии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.
Украина – Италия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
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