Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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ITF
20 ноября 2023, 21:49 |
276
0

Стародубцева рассказала, почему не смогла сыграть за сборную Украины

Юлию приглашали в состав, но ее статус в США не позволял ей выехать за границу

20 ноября 2023, 21:49 |
276
0
Стародубцева рассказала, почему не смогла сыграть за сборную Украины
ITF. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева рассказала о приглашении в национальную сборную Украины на матч Кубка Билли Джин Кинг и о причинах, по которым не смогла сыграть за национальную команду.

«Меня приглашали сыграть за сборную в матче против Нидерландов, но у меня на тот момент еще не было разрешения на выезд, а, как вы понимаете, из-за войны я не могу поехать в Украину, а мой статус в США не позволял мне выехать за границу и потом вернуться обратно.

Мы общались с Михаилом Филимой, они меня стали приглашать, еще когда я только зашла в топ-200, но я до последнего не знала смогу ли я приехать, а потом и команда набралась. Возможно, следующем году я все же смогу сыграть в сборной», – сказала Стародубцева.

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Юлия Стародубцева женская сборная Украины по теннису Михаил Филима Даяна Ястремская Украина - Нидерланды Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Нидерландов по теннису
Источник Большой теннис Украины
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