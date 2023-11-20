Стародубцева рассказала, почему не смогла сыграть за сборную Украины

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева рассказала о приглашении в национальную сборную Украины на матч Кубка Билли Джин Кинг и о причинах, по которым не смогла сыграть за национальную команду.

«Меня приглашали сыграть за сборную в матче против Нидерландов, но у меня на тот момент еще не было разрешения на выезд, а, как вы понимаете, из-за войны я не могу поехать в Украину, а мой статус в США не позволял мне выехать за границу и потом вернуться обратно.

Мы общались с Михаилом Филимой, они меня стали приглашать, еще когда я только зашла в топ-200, но я до последнего не знала смогу ли я приехать, а потом и команда набралась. Возможно, следующем году я все же смогу сыграть в сборной», – сказала Стародубцева.