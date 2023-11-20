Финал АТР Finals – самый просматриваемый матч в истории итальянского ТВ

19 ноября состоялся финальный матч на Итоговом турнире АТР 2023, который играли в Турине.

В матче за титул лидер мирового рейтинга Новак Джокович без особых проблем переиграл на 14 лет младшего итальянца Янника Синнера (6:3, 6:3).

В Италии этот матч по двум каналам в сумме посмотрели 6,6 млн человек. Он стал самым просматриваемым теннисным матчем в истории итальянского телевидения.

Отметим, что Синнер добыл четыре победы на турнире, в том числе и одну над Джоковичем на групповом этапе. Итальянец завершил год в топ-4 мирового рейтинга.