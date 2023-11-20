ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион в Леверкузене
Матч с итальянцами начнется в 21:45
Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене проведет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента.
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Украинская команда уже прибыла на стадион «BayArena», где и состоится сверхважное противостояние.
Ранее были опубликованы видео и фотографии раздевалки сборной Украины перед игрой.
Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион в Леверкузене
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