Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене проведет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента.

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Украинская команда уже прибыла на стадион «BayArena», где и состоится сверхважное противостояние.

Ранее были опубликованы видео и фотографии раздевалки сборной Украины перед игрой.

Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион в Леверкузене