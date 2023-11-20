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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 20:36 | Обновлено 20 ноября 2023, 21:27
1193
0

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион в Леверкузене

Матч с итальянцами начнется в 21:45

20 ноября 2023, 20:36 | Обновлено 20 ноября 2023, 21:27
1193
0
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион в Леверкузене
УАФ.

Сегодня, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене проведет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 против действующих чемпионов континента.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинская команда уже прибыла на стадион «BayArena», где и состоится сверхважное противостояние.

Ранее были опубликованы видео и фотографии раздевалки сборной Украины перед игрой.

Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион в Леверкузене

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Источник Украинская ассоциация футбола
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