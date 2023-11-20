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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 20:10 |
1157
5

ВИДЕО. Раздевалка сборной Украины перед матчем. Все готово к игре

Матч с итальянцами начнется в 21:45

20 ноября 2023, 20:10 |
1157
5
ВИДЕО. Раздевалка сборной Украины перед матчем. Все готово к игре
УАФ.

20 ноября сборная Украины в немецком Леверкузене проведет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 – против действующих чемпионов континента. И так совпало, что и для нашей команды, и для итальянцев этот поединок станет решающим.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Официальный телеграмм канал УАФ опубликовал видео и фотографии раздевалки сборной Украины перед сверхважным противостоянием.

Ранее сообщалось, что украинская команда проведет сегодняшний матч в желтом комплекте формы.

Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Раздевалка сборной Украины перед матчем. Все готово к игре

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 5
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Rzechpospolita
Скільки людей вам писали, щоб ви прибрали ці ссилки на відео в телеграм  і ви(sport.ua) так і не прислухались до нас…. Вам всеодно на людей, котрі сидять на вашому сайті…жаль, що нема альтернативи вашому сайту…хіба так тяжко розміщати тут відео….
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Burevestnik
йопрст...  
чому у Сватка тільки дві пари бутс?!!!    
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