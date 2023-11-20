ВИДЕО. Раздевалка сборной Украины перед матчем. Все готово к игре
Матч с итальянцами начнется в 21:45
20 ноября сборная Украины в немецком Леверкузене проведет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 – против действующих чемпионов континента. И так совпало, что и для нашей команды, и для итальянцев этот поединок станет решающим.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Официальный телеграмм канал УАФ опубликовал видео и фотографии раздевалки сборной Украины перед сверхважным противостоянием.
Ранее сообщалось, что украинская команда проведет сегодняшний матч в желтом комплекте формы.
Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
ВИДЕО. Раздевалка сборной Украины перед матчем. Все готово к игре
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Карпат» – о матче Украина – Италия
Sport.ua подводит итоги недели в теннисе
чому у Сватка тільки дві пари бутс?!!!