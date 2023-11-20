20 ноября сборная Украины в немецком Леверкузене проведет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 – против действующих чемпионов континента. И так совпало, что и для нашей команды, и для итальянцев этот поединок станет решающим.

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Официальный телеграмм канал УАФ опубликовал видео и фотографии раздевалки сборной Украины перед сверхважным противостоянием.

Ранее сообщалось, что украинская команда проведет сегодняшний матч в желтом комплекте формы.

Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Раздевалка сборной Украины перед матчем. Все готово к игре