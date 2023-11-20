ФОТО. Стало известно, в каких формах сыграют Украина и Италия

Сборная Украины по футболу в сегодняшнем решающем матче отбора к Евро-2024 против национальной команды Италии сыграет в желтом комплекте формы. «Скуадра Адзурра» выйдет на поле в белых футболках и шортах.

В этом матче «желто-синим» необходима только победа, ведь при равном количестве очков после 7 матчей Италия имеет преимущество в виде победы в очной встрече с Украиной на «Сан-Сиро» (2:1).

Решающий матч отбора к Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «БайАрена» (начало – в 21:45 по киевскому времени). Читайте эксклюзивный репортаж Sport.ua из утреннего города.