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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 12:19 | Обновлено 20 ноября 2023, 12:52
1074
1

ФОТО. Стало известно, в каких формах сыграют Украина и Италия

Украинцы выйдут на поле в привычном комплекте

20 ноября 2023, 12:19 | Обновлено 20 ноября 2023, 12:52
1074
1
ФОТО. Стало известно, в каких формах сыграют Украина и Италия
УАФ

Сборная Украины по футболу в сегодняшнем решающем матче отбора к Евро-2024 против национальной команды Италии сыграет в желтом комплекте формы. «Скуадра Адзурра» выйдет на поле в белых футболках и шортах.

В этом матче «желто-синим» необходима только победа, ведь при равном количестве очков после 7 матчей Италия имеет преимущество в виде победы в очной встрече с Украиной на «Сан-Сиро» (2:1).

Решающий матч отбора к Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «БайАрена» (начало – в 21:45 по киевскому времени). Читайте эксклюзивный репортаж Sport.ua из утреннего города.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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vbrjkf
Нефартовий колір, судячи по результатам матчів в цій формі.
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