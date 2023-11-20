Украина – Италия. Стали известны составы на решающий матч

Сегодня, 20 ноября в немецком Леверкузене сборная Украины в решающем матче отбора на Евро-2024 примет Италию. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

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Стали известны стартовые составы команд на матч:

Украина: Трубин, Конопля, Сваток, Забарный, Миколенко, Судаков, Степаненко, Зинченко, Цыганков, Довбик, Мудрик

Запас: Бущан, Ризнык, Бондарь, Сидорчук, Малиновский, Яремчук, Сикан, Пихаленок, Тымчик, Зубков, Дубинчак, Матвиенко

Италия: Доннарумма, Димарко, Буонджорно, Ачерби, Ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо, Фраттези, Кьеза, Дзаньоло, Распадори

Запас: Проведель, Викарио, Гатти, Бираги, Бонавентура, Скамакка, Кин, Дармиан, Кристанте, Политано, Эль Шаарави, Манчини