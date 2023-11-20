Украина – Италия. Стали известны составы на решающий матч
Сергей Ребров и Лучано Спаллетти сделали свой выбор
Сегодня, 20 ноября в немецком Леверкузене сборная Украины в решающем матче отбора на Евро-2024 примет Италию. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.
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Стали известны стартовые составы команд на матч:
Украина: Трубин, Конопля, Сваток, Забарный, Миколенко, Судаков, Степаненко, Зинченко, Цыганков, Довбик, Мудрик
Запас: Бущан, Ризнык, Бондарь, Сидорчук, Малиновский, Яремчук, Сикан, Пихаленок, Тымчик, Зубков, Дубинчак, Матвиенко
Италия: Доннарумма, Димарко, Буонджорно, Ачерби, Ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо, Фраттези, Кьеза, Дзаньоло, Распадори
Запас: Проведель, Викарио, Гатти, Бираги, Бонавентура, Скамакка, Кин, Дармиан, Кристанте, Политано, Эль Шаарави, Манчини
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Чомусь так і подумав, що питання лише в Матвієнко- Сваток і Конопля - Караваєв. Все інше просто читалось.
Оптимально наразі.
Парням сьогодні задавати Італію. Перемога нам потрібна із будь-яким рахунком. Все буде Україна!!!
Ждёмх хорошую игру и главное положительный результат в конце игры !!!
П.С. Я ставлю Україна ІТБ1.
Чеферін задоволений. Сьогодні Італію протягнуть , а нас через плей-офф))
Вже порішали)