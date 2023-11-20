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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 20:33 | Обновлено 20 ноября 2023, 21:41
13832
127

Украина – Италия. Стали известны составы на решающий матч

Сергей Ребров и Лучано Спаллетти сделали свой выбор

20 ноября 2023, 20:33 | Обновлено 20 ноября 2023, 21:41
13832
127
Украина – Италия. Стали известны составы на решающий матч
УАФ

Сегодня, 20 ноября в немецком Леверкузене сборная Украины в решающем матче отбора на Евро-2024 примет Италию. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Украина: Трубин, Конопля, Сваток, Забарный, Миколенко, Судаков, Степаненко, Зинченко, Цыганков, Довбик, Мудрик

Запас: Бущан, Ризнык, Бондарь, Сидорчук, Малиновский, Яремчук, Сикан, Пихаленок, Тымчик, Зубков, Дубинчак, Матвиенко

Италия: Доннарумма, Димарко, Буонджорно, Ачерби, Ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо, Фраттези, Кьеза, Дзаньоло, Распадори

Запас: Проведель, Викарио, Гатти, Бираги, Бонавентура, Скамакка, Кин, Дармиан, Кристанте, Политано, Эль Шаарави, Манчини

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Источник УЕФА
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Комментарии 127
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Болела
О, я цей склад якраз назвав , коли ми наш таємний матч грали)
Чомусь так і подумав, що питання лише в Матвієнко- Сваток і Конопля - Караваєв. Все інше просто читалось. 
Оптимально наразі.
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+7
Показать Скрыть 4 ответа
Remark
Матвієнко нема??? Почув Сергій наші молитви! Тоді однозначно не програємо!
Ответить
+6
Vitaliy_yatsenko
Безумовно Кіллмен, Ярмолюк і Ванат були би хоршим підсиленням для цієї заявки. Але маємо тих, кого маємо. Об'єктивно Кіллмен із Забарни у центрі оборони - було б потужно...
Парням сьогодні задавати Італію. Перемога нам потрібна із будь-яким рахунком.  Все буде Україна!!!
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+5
Показать Скрыть 4 ответа
maks_krot
Ну все удачи сборная верим в вас !
Ждёмх хорошую игру  и главное положительный результат в конце игры !!!
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+5
VARioR
Склад, на даний час, оптимальний. Всі позиції прогнозувались, за винятком Сваток-Матвієнко. Ну, удачі, тільки перемога!
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+4
Иван Качура
Сваток - Забарний не зіграна зв'язка. Побачимо в грі, та наскільки у нас центр поля просяде, інакше навантаження на центрбеків буде більшим. 
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
Запасний, поки ти знову не присів, яка від тебе ставка на матч?
П.С. Я ставлю Україна ІТБ1.
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+3
Показать Скрыть 8 ответов
Oleg Dykyy
Матвієнка немає у складі! Невже це сталося. Це десь +15% нам на користь!
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
luceorius
 Хоча невдало почали іще зі старту, та шанс ще є, вперед, орли ! Бажаєм фарту !
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+1
Умник
В Италии свой "Добрый день" играет
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+1
Болела
Та не нагнітайте з цими арбітрами.
Чеферін задоволений. Сьогодні Італію протягнуть , а нас через плей-офф))
Вже порішали)
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0
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mini.f
Показували Чеферина сьогодні - дуже веселий, щось знає, того чого ми  не знаємо...
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0
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New Zealander
Лавка запасных у нас очень слабая. Кроме Зубкова некого больше и выпустить на усиление
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0
Показать Скрыть 1 ответ
AleksDnipro
Сват 
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0
avk2307
Арбітр до речі не дуже.
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
New Zealander
Кто то может обьяснить как Босния может играть переходной матч с Украиной если она в своей групе идет на 5м месте?
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-1
Показать Скрыть 5 ответов
fifa2020
Склад -  бімба! УЄФА випише Реброву подяку і нагороду після матчу! Зіна і Мудрик будуть тяжіти до лівого флангу і будуть дублювати одну функцію, а Степаненко буде один проти Італії в обороні) Не, щоб випустити Малиновського в пару до Степаненка, а Зінченка на фланг - де його звична позиція в Арсеналі... 
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-1
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Roman serhi
Будет у нас удаление сегодня...Чуйка
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-1
AK.228
2-1🇺🇦🇺🇦
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-1
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Александр Ад
думаю Каравай ,Сидор,Пихаль,... вийдуть на заміну
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-1
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