Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, какую компенсацию Барселона получит за травму Гави
Испания
20 ноября 2023, 20:07 |
892
0

Стало известно, какую компенсацию Барселона получит за травму Гави

УЕФА выплатит каталонцам не менее 3 миллионов евро

20 ноября 2023, 20:07 |
892
0
Стало известно, какую компенсацию Барселона получит за травму Гави
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Вчера полузащитник «Барселоны» Гави порвал крестообразные связки колена в матче за сборную Испании. Сроки восстановления – 6-9 месяцев, а это значит, что в нынешнем сезоне 19-летний хавбек своему клубу уже не поможет.

По информации испанских СМИ, за травму Гави «Барселона» получит компенсацию от УЕФА. Деньги будут начислять начиная с 28-го дня с момента травмы игрока.

Сумма будет зависеть от зарплаты Гави. Максимальная сумма компенсации в год – 7,5 миллиона евро. Учитывая сроки восстановления Гави и его зарплату, «Барселона» получит от УЕФА от 3,082 до 4,315 миллиона евро.

По теме:
Барселона нашла замену Гави в АПЛ
Тренер сборной Испании: «Травма Гави морально уничтожила нас»
Барселона обвиняет де ла Фуэнте в травме Гави
Гави УЕФА Барселона сборная Испании по футболу травма травма колена
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Богдан СЛЮБИК: «Победа над Шахтером даже в спарринге добавляет уверенности»
Футбол | 20 ноября 2023, 19:35 0
Богдан СЛЮБИК: «Победа над Шахтером даже в спарринге добавляет уверенности»
Богдан СЛЮБИК: «Победа над Шахтером даже в спарринге добавляет уверенности»

Защитник «Руха» – о спарринге против «Шахтера»

Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
Футбол | 20 ноября 2023, 12:08 2
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины

Немцы оперативно отреагировали на предложение УАФ

Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией
Футбол | 20.11.2023, 10:57
Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией
Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией
ЛУЧЕСКУ: «В Украине нет условий для хорошей работы. Из-за проклятой войны»
Футбол | 20.11.2023, 15:15
ЛУЧЕСКУ: «В Украине нет условий для хорошей работы. Из-за проклятой войны»
ЛУЧЕСКУ: «В Украине нет условий для хорошей работы. Из-за проклятой войны»
Киевское Динамо провело секретный спарринг с украинским клубом
Футбол | 19.11.2023, 21:17
Киевское Динамо провело секретный спарринг с украинским клубом
Киевское Динамо провело секретный спарринг с украинским клубом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
19.11.2023, 15:50 45
Футбол
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
19.11.2023, 09:45 41
Футбол
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
18.11.2023, 23:45 36
Теннис
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
19.11.2023, 17:57 16
Футбол
Сборная Португалии установила национальный рекорд
Сборная Португалии установила национальный рекорд
20.11.2023, 06:35 3
Футбол
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
19.11.2023, 18:05 47
Футбол
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
20.11.2023, 07:30 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем