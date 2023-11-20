Стало известно, какую компенсацию Барселона получит за травму Гави

Вчера полузащитник «Барселоны» Гави порвал крестообразные связки колена в матче за сборную Испании. Сроки восстановления – 6-9 месяцев, а это значит, что в нынешнем сезоне 19-летний хавбек своему клубу уже не поможет.

По информации испанских СМИ, за травму Гави «Барселона» получит компенсацию от УЕФА. Деньги будут начислять начиная с 28-го дня с момента травмы игрока.

Сумма будет зависеть от зарплаты Гави. Максимальная сумма компенсации в год – 7,5 миллиона евро. Учитывая сроки восстановления Гави и его зарплату, «Барселона» получит от УЕФА от 3,082 до 4,315 миллиона евро.