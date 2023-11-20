Богдан СЛЮБИК: «Победа над Шахтером даже в спарринге добавляет уверенности»

Защитник «Руха» Богдан Слюбик эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от сегодняшнего противостояния против «Шахтера» (3:1).

«После финального свистка одноклубники в шутку стали называть меня специалистом по «Шахтеру», аргументируя это тем, что я забивал «горнякам» в календарном матче УПЛ и вот теперь в контрольном поединке. Но ценность сегодняшнего гола в том, что он был забит после домашней заготовки при розыгрыше стандартного положения.

«Шахтер» пока неудобный соперник для «Руха», это наша первая победа, хотя и добытая в спарринге. Да, «горняки» выступали смешанным составом, однако и у нас по разным причинам не было с полдюжины игроков из основной обоймы. Этот успех, уверен, придаст нам уверенности в своих силах, особенно это важно перед очередным календарным поединком с еще одним грандом – «Динамо», который состоится в Киеве 26 ноября.

Кстати, «Рух» проводил спарринг с «Шахтером» и во время октябрьской паузы в УПЛ. Тогда мы переиграли «горняков» по количеству созданных голевых моментов, однако подвела реализация и проиграли. В этот раз с прицелом уже было лучше, хотя могли забить еще 2-3 мяча», – сказал Слюбик.

Пока что «Рух» занимает пятое место в УПП, набрав 24 очка.

Напомним, что 20 ноября во Львове в товарищеском матче отношения между собой выяснили «Рух» и «Шахтер» из Донецка.