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Италия
20 ноября 2023, 19:21 |
1015
0

Тренер, которым интересовался Шахтер, может возглавить Милан

Также на Винченцо Итальяно претендуют «Ювентус» и «Наполи»

20 ноября 2023, 19:21 |
1015
0
Тренер, которым интересовался Шахтер, может возглавить Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Итальяно

«Милан» рассматривает главного тренера «Фиорентины» Винченцо Итальяно в качестве возможного преемника Стефано Пиоли на посту наставника «россонери». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, также в услугах Итальяно заинтересованы «Ювентус» и «Наполи». При этом переход Итальяно в один из этих клубов возможен лишь после завершения текущего сезона: регламент Серии А запрещает тренерам работать с двумя разными клубами чемпионата в течение одного сезона.

Напомним, кандидатуру Итальяно дважды рассматривал донецкий «Шахтер». Однако в 2021 году выбор был сделан в пользу Роберто Де Дзерби, а летом 2023 года Итальяно ехать в Украину отказался.

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Винченцо Итальяно Фиорентина Милан Наполи Ювентус
Источник Sportitalia
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