Тренер, которым интересовался Шахтер, может возглавить Милан

«Милан» рассматривает главного тренера «Фиорентины» Винченцо Итальяно в качестве возможного преемника Стефано Пиоли на посту наставника «россонери». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, также в услугах Итальяно заинтересованы «Ювентус» и «Наполи». При этом переход Итальяно в один из этих клубов возможен лишь после завершения текущего сезона: регламент Серии А запрещает тренерам работать с двумя разными клубами чемпионата в течение одного сезона.

Напомним, кандидатуру Итальяно дважды рассматривал донецкий «Шахтер». Однако в 2021 году выбор был сделан в пользу Роберто Де Дзерби, а летом 2023 года Итальяно ехать в Украину отказался.