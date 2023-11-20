Маркевич рассказал, в чем нуждается Мудрик в Челси, чтобы играть лучше

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич высказался об украинском вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике.

«Каждый футболист должен чувствовать к себе доверие со стороны главного тренера. Когда есть доверие, то футболист чувствует себя иначе и играет, соответственно, тоже.

Маурисио Почеттино, как видим, в этом сезоне начал доверять Мудрику и Михаил наконец-то более-менее заиграл за «Челси» и стал забивать. Ему стало психологически проще. Верю, что Мудрик покажет себя в английской Премьер-лиге в полной красоте», – сказал Маркевич.

В этом сезоне АПЛ на счету Михаила Мудрика 10 матчей за «Челси», в которых он отличился 2 забитыми мячами.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинцев в АПЛ, в котором нашлось место и для Мудрика.