Маркевич рассказал, в чем нуждается Мудрик в Челси, чтобы играть лучше
Наставник «Карпат» высказался об вингере «синих»
Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич высказался об украинском вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике.
«Каждый футболист должен чувствовать к себе доверие со стороны главного тренера. Когда есть доверие, то футболист чувствует себя иначе и играет, соответственно, тоже.
Маурисио Почеттино, как видим, в этом сезоне начал доверять Мудрику и Михаил наконец-то более-менее заиграл за «Челси» и стал забивать. Ему стало психологически проще. Верю, что Мудрик покажет себя в английской Премьер-лиге в полной красоте», – сказал Маркевич.
В этом сезоне АПЛ на счету Михаила Мудрика 10 матчей за «Челси», в которых он отличился 2 забитыми мячами.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинцев в АПЛ, в котором нашлось место и для Мудрика.
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