Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич рассказал, в чем нуждается Мудрик в Челси, чтобы играть лучше
Англия
20 ноября 2023, 18:57 |
1803
1

Маркевич рассказал, в чем нуждается Мудрик в Челси, чтобы играть лучше

Наставник «Карпат» высказался об вингере «синих»

20 ноября 2023, 18:57 |
1803
1
Маркевич рассказал, в чем нуждается Мудрик в Челси, чтобы играть лучше
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич высказался об украинском вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике.

«Каждый футболист должен чувствовать к себе доверие со стороны главного тренера. Когда есть доверие, то футболист чувствует себя иначе и играет, соответственно, тоже.

Маурисио Почеттино, как видим, в этом сезоне начал доверять Мудрику и Михаил наконец-то более-менее заиграл за «Челси» и стал забивать. Ему стало психологически проще. Верю, что Мудрик покажет себя в английской Премьер-лиге в полной красоте», – сказал Маркевич.

В этом сезоне АПЛ на счету Михаила Мудрика 10 матчей за «Челси», в которых он отличился 2 забитыми мячами.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинцев в АПЛ, в котором нашлось место и для Мудрика.

По теме:
ФОТО. Кривбасс опубликовал фотографию воспитанника, похожего на Мудрика
Богатые станут еще богаче. АПЛ изменит распределение доходов между клубами
Флоран МАЛУДА: «За исключением формы не узнаю Челси»
Михаил Мудрик Мирон Маркевич Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
Футбол | 20 ноября 2023, 12:08 2
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины

Немцы оперативно отреагировали на предложение УАФ

ВИДЕО. Раздевалка сборной Украины перед матчем. Все готово к игре
Футбол | 20 ноября 2023, 20:10 0
ВИДЕО. Раздевалка сборной Украины перед матчем. Все готово к игре
ВИДЕО. Раздевалка сборной Украины перед матчем. Все готово к игре

Матч с итальянцами начнется в 21:45

Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией
Футбол | 20.11.2023, 10:57
Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией
Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Другие виды | 20.11.2023, 00:57
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
ФИФА учтет товарищеский матч россия – Куба в своем рейтинге сборных
Футбол | 20.11.2023, 13:36
ФИФА учтет товарищеский матч россия – Куба в своем рейтинге сборных
ФИФА учтет товарищеский матч россия – Куба в своем рейтинге сборных
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Aries2005
Згоден з Маркевичем. Він як ніхто розуміється на потенційно-сильних футболістах.
Ответить
+4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Повторил рекорд Федерера. Синнер обыграл Медведева в полуфинале ATP Finals
Повторил рекорд Федерера. Синнер обыграл Медведева в полуфинале ATP Finals
18.11.2023, 18:49 14
Теннис
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
19.11.2023, 09:45 41
Футбол
Опрос УЕФА: Украина не сможет обыграть Италию
Опрос УЕФА: Украина не сможет обыграть Италию
19.11.2023, 12:44 18
Футбол
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
20.11.2023, 07:30 1
Теннис
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
19.11.2023, 23:30
Теннис
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
19.11.2023, 17:57 16
Футбол
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
18.11.2023, 23:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем