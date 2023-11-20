Интер нацелился на защитника молодежной сборной Аргентины

Подписание Хуана Куадрадо не оправдало ожиданий руководства «Интера»: из-за воспаления подколенного сухожилия 35-летний колумбиец провел лишь 4 матча за миланский клуб и провел на поле суммарно лишь 97 минут.

Из-за отсутствия Куадрадо у «Интера» возник дефицит игроков на позиции правого защитника. Миланский клуб попытается решить проблему во время январского трансферного окна.

По информации аргентинских СМИ, «Интер» нацелился на 19-летнего защитника «Сан-Лоренсо» и молодежной сборной Аргентины Агустина Гиая. В его контракте прописана клаусула в размере 14 миллионов евро, но клуб будет готов продать игрока за 8 миллионов.

В нынешнем сезоне Гиай провел 40 матчей за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до конца декабря 2025 года.