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Италия
20 ноября 2023, 18:26 | Обновлено 20 ноября 2023, 18:28
152
0

Интер нацелился на защитника молодежной сборной Аргентины

Агустин Гиай может покинуть «Сан-Лоренсо»

20 ноября 2023, 18:26 | Обновлено 20 ноября 2023, 18:28
152
0
Интер нацелился на защитника молодежной сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Агустин Гиай

Подписание Хуана Куадрадо не оправдало ожиданий руководства «Интера»: из-за воспаления подколенного сухожилия 35-летний колумбиец провел лишь 4 матча за миланский клуб и провел на поле суммарно лишь 97 минут.

Из-за отсутствия Куадрадо у «Интера» возник дефицит игроков на позиции правого защитника. Миланский клуб попытается решить проблему во время январского трансферного окна.

По информации аргентинских СМИ, «Интер» нацелился на 19-летнего защитника «Сан-Лоренсо» и молодежной сборной Аргентины Агустина Гиая. В его контракте прописана клаусула в размере 14 миллионов евро, но клуб будет готов продать игрока за 8 миллионов.

В нынешнем сезоне Гиай провел 40 матчей за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до конца декабря 2025 года.

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Источник TNT Sports
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