Статистические расклады. Каковы шансы Украины на выход в финальный раунд ЧЕ

Вечером 20 ноября определится судьба сборная Украины. Сине-желтая команда имеет гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024, однако может выйти и напрямую, если обыграет сборную Италии.

Уже известны 17 из 24 участников финального раунда: Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия.

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В первую корзину посева при жеребьевке финального раунда Евро-2024 попали 6 топ-сборных по набранным очкам в квалификации: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия.

В 4 группах все еще продолжается борьба за путевку на Евро-2024:

Группа C: Украина (37%) – Италия (63%), матч 20 ноября

Украина (37%) – Италия (63%), матч 20 ноября Группа D: Хорватия (95%) заочно с Уэльсом (5%)

Хорватия (95%) заочно с Уэльсом (5%) Группа E: Чехия (97%) – Молдова (3%), матч 20 ноября

Чехия (97%) – Молдова (3%), матч 20 ноября Группа H: Словения (90%) – Казахстан (10%), матч 20 ноября

Таким образом, вечером 20 ноября в трех очных матчах будут разыграны 3 путевки на Евро-2024, а Хорватия должна отфиксировать свой результат 21 ноября.

Сборной Украины для выхода в финальный раунд нужна победа в матче последнего 10-го тура с командой Италии (20 ноября в Леверкузене). При ничьей путевку получит Италия из-за лучших дополнительных критериев (по результатам личных встреч).

Шансы команды Реброва на второе место в группе составляют 37%., а Италии – 63%.

Вместе с тем аналитики Football Rankings дают 65% вероятности, что сине-желтая команда поедет в Германию, с учетом шанса в плей-офф квалификации.

В случае неудачи в матче с итальянцами сборная Украины сыграет в плей-офф квалификации в марте 2024 года.

Самыми вероятными соперниками в полуфинале плей-офф для сборной Украины являются команды Израиля, Боснии и Уэльса.

В плей-офф квалификации в марте 2024 года 12 команд в трех мини-турнирах разыграют оставшиеся три путевки на Евро-2024.

Формат: полуфиналы (по схеме 1–4, 2–3) и финалы из одного матча в каждом квартете (условно их называют Путь A, В, С).

Самый вероятный состав пар плей-офф квалификации:

🔹 Путь A: Польша, Уэльс (или Хорватия), Эстония и жеребьевка из трех (Финляндия, Украина, Исландия).

🔹 Путь B: Израиль, Босния и Герцеговина, плюс две из трех (по жеребьевке): Финляндия, Украина, Исландия.

🔹 Путь C: Грузия – Люксембург, Греция – Казахстан.

Самые вероятные сценарии плей-офф квалификации Евро-2024

Соперниками Украины в полуфинале плей-офф могут стать Израиль, Босния или Уэльс

​​​Вероятности квалификации на Евро-2024 и распределения по корзинам

Рейтинг в квалификации для определения корзин посева

Наиболее вероятный посев сборных для жеребьевки финального раунда

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