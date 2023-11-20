Агент объяснил, почему Трубин перешел в Бенфику, а не в Интер

Футбольный агент Юрий Данченко, представляющий интересы голкипера сборной Украины Анатолия Трубина, рассказал, почему летом нынешнего года его клиент предпочел перейти из «Шахтера» в «Бенфику», а не в «Интер», который также проявлял серьезный интерес к футболисту.

«Скажем так, «Бенфика» была более настойчива и убедительна, поэтому мы с Анатолием исходя из этого приняли такое решение. Чемпионат Италии – один из лучших в мире. Если ты хочешь расти, добиваться целей и выигрывать трофеи, то тебе придется играть за сильные команды из такой лиги, а в Италии много сильных команд, в том числе и «Интер». Мы сделаем все, что сможем, и тогда будет то, чего захочет Бог», - приводит слова агента Maisfutebol со ссылкой на Sportitalia.

Ранее СМИ раскрыли зарплату Анатолия Трубина в «Бенфике».