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  4. Агент объяснил, почему Трубин перешел в Бенфику, а не в Интер
Украина. Премьер лига
20 ноября 2023, 17:21 |
3254
0

Агент объяснил, почему Трубин перешел в Бенфику, а не в Интер

Португальский клуб был «более настойчив и убедителен»

20 ноября 2023, 17:21 |
3254
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Агент объяснил, почему Трубин перешел в Бенфику, а не в Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Футбольный агент Юрий Данченко, представляющий интересы голкипера сборной Украины Анатолия Трубина, рассказал, почему летом нынешнего года его клиент предпочел перейти из «Шахтера» в «Бенфику», а не в «Интер», который также проявлял серьезный интерес к футболисту.

«Скажем так, «Бенфика» была более настойчива и убедительна, поэтому мы с Анатолием исходя из этого приняли такое решение. Чемпионат Италии – один из лучших в мире. Если ты хочешь расти, добиваться целей и выигрывать трофеи, то тебе придется играть за сильные команды из такой лиги, а в Италии много сильных команд, в том числе и «Интер». Мы сделаем все, что сможем, и тогда будет то, чего захочет Бог», - приводит слова агента Maisfutebol со ссылкой на Sportitalia.

Ранее СМИ раскрыли зарплату Анатолия Трубина в «Бенфике».

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Анатолий Трубин Шахтер Донецк Бенфика трансферы УПЛ трансферы футбольные агенты Интер Милан Юрий Данченко
Источник Maisfutebol
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