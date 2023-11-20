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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 17:07 | Обновлено 20 ноября 2023, 17:15
198
0

ВИДЕО. Миколенко назвал свой лучший ассист в карьере

Игрок сборной Украины – о событиях 4-летней давности

20 ноября 2023, 17:07 | Обновлено 20 ноября 2023, 17:15
198
0
ВИДЕО. Миколенко назвал свой лучший ассист в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко в преддверии решающего матча отбора к Евро-2024 с командой Италии вспомнил о поединке с Португалией (2:1) в рамках квалификации к предыдущему чемпионату Европы.

– Мы играли с Португалией (2:1) за выход из группы на Евро-2020. Если бы мы выиграли – выходили бы, ничья – еще было бы под вопросом. Тогда они были действующими чемпионами Европы. И ничего, выиграли. Мы очень хорошо тогда играли. Тогда у Тараса (Степаненко) была красная карточка, немного игра изменилась. Мы выстояли на последних минутах и вышли на Евро. Надеюсь, на этот раз будет так же.

– В этой игре у тебя получился хороший ассист. Почти идеален.
– Самый лучший.

– Считаешь, что лучший в карьере?
– Да, – рассказал Миколенко.

Напомним, тогда на 27-й минуте матча Украина – Португалия, который проходил в Киеве, Миколенко ассистировал Андрею Ярмоленко.

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Виталий Миколенко сборная Украины по футболу Андрей Ярмоленко
Источник Украинская ассоциация футбола
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