МИКОЛЕНКО: «Никто не рассчитывал, что мы будем бороться до последнего тура»

Защитник сборной Украины и английского «Эвертона» Виталий Микленко оценил выступление национальной команды в квалификации к Евро-2024.

– Какие положительные и отрицательные для нас моменты в этом отборочном ты бы отметил?

– Мы до сих пор в игре. Это самое важное для нас. На последнем сборе был разговор с главным тренером. Он сказал, что когда состоялась жеребьевка этой «группы смерти», никто даже не рассчитывал, что мы до последнего матча будем бороться за выход на Евро. Поэтому думаю, что мы хорошо выступили.

В этом отборе «желто-синим» осталось сыграть 1 матч – против Италии. Он состоится 20 ноября в 21:45 на стадионе «Байера» в Леверкузене, Германия.