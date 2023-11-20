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  4. МИКОЛЕНКО: «Никто не рассчитывал, что мы будем бороться до последнего тура»
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 12:55 |
1179
3

МИКОЛЕНКО: «Никто не рассчитывал, что мы будем бороться до последнего тура»

Защитник сборной Украины оценил выступление команды в квалификации к Евро-2024

20 ноября 2023, 12:55 |
1179
3
МИКОЛЕНКО: «Никто не рассчитывал, что мы будем бороться до последнего тура»
УАФ. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины и английского «Эвертона» Виталий Микленко оценил выступление национальной команды в квалификации к Евро-2024.

– Какие положительные и отрицательные для нас моменты в этом отборочном ты бы отметил?
– Мы до сих пор в игре. Это самое важное для нас. На последнем сборе был разговор с главным тренером. Он сказал, что когда состоялась жеребьевка этой «группы смерти», никто даже не рассчитывал, что мы до последнего матча будем бороться за выход на Евро. Поэтому думаю, что мы хорошо выступили.

В этом отборе «желто-синим» осталось сыграть 1 матч – против Италии. Он состоится 20 ноября в 21:45 на стадионе «Байера» в Леверкузене, Германия.

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сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия Виталий Миколенко
Источник Украинская ассоциация футбола
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Vbolivalnyk-Peter
10 років тому 15 листопада гравці нашої збірної здивували увесь футбольний світ у матчі плей-офф за вихід до фінально стадії ЧС. Здивували в першу чергу своєю грою. Рівнем зарядженості, концентрації та самовіддачі (ну і як наслідок результат - перемога 2:0 над зірковою збірною Франції).. Хотілося б щоб і сьогодні наші хлопці на зло усім скептикам видали гарний перформенс і ускладнили італійцям досягнення мрії Чиферіна як мінімум ще на кілька матчів...
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