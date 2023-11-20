Виталий ХОЛОД: «Мы заслуженно победили Шахтер»

Защитник львовского «Руха» и автор победного гола в ворота «Шахтера» Виталий Холод прокомментировал победу в товарищеском матче против «горняков» (3:1):

«Шахтер» – замечательный спарринг-партнер и этот матч был очень важным для нас, ведь мы получили опыт игры против сильного соперника. Сегодня «Руху» удалось выполнить все тренерские установки и поэтому мы заслуженно победили.

В эпизоде с забитым голом я собственно выполнил тренерскую установку – всегда добегать за «своим» игроком. Поэтому я и побежал за ним в штрафную «Шахтера» и увидел, что вратарь отдает пас. Получилось так, что я перехватил этот мяч и забил гол.

«Шахтер» и наш следующий соперник, киевское «Динамо», – абсолютно разные по игровому стилю команды. Впрочем, главное, чтобы «Рух» играл в свой привычный футбол – мы так же должны прессинговать и «Динамо» и не давать им играть. Наша задача – одержать победу».