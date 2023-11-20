Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ХОЛОД: «Мы заслуженно победили Шахтер»
Украина. Премьер лига
20 ноября 2023, 16:53 |
295
0

Виталий ХОЛОД: «Мы заслуженно победили Шахтер»

Защитник «Руха» прокомментировал победу над «Шахтером»

20 ноября 2023, 16:53 |
295
0
Виталий ХОЛОД: «Мы заслуженно победили Шахтер»
ФК Рух. Виталий Холод

Защитник львовского «Руха» и автор победного гола в ворота «Шахтера» Виталий Холод прокомментировал победу в товарищеском матче против «горняков» (3:1):

«Шахтер» – замечательный спарринг-партнер и этот матч был очень важным для нас, ведь мы получили опыт игры против сильного соперника. Сегодня «Руху» удалось выполнить все тренерские установки и поэтому мы заслуженно победили.

В эпизоде с забитым голом я собственно выполнил тренерскую установку – всегда добегать за «своим» игроком. Поэтому я и побежал за ним в штрафную «Шахтера» и увидел, что вратарь отдает пас. Получилось так, что я перехватил этот мяч и забил гол.

«Шахтер» и наш следующий соперник, киевское «Динамо», – абсолютно разные по игровому стилю команды. Впрочем, главное, чтобы «Рух» играл в свой привычный футбол – мы так же должны прессинговать и «Динамо» и не давать им играть. Наша задача – одержать победу».

По теме:
Рух – Шахтер – 3:1. Историческая победа. Видео голов, обзор матча
Агент объяснил, почему Трубин перешел в Бенфику, а не в Интер
Виталий ПОНОМАРЕВ: С Шахтером удалось реализовать все, над чем мы работаем
товарищеские матчи Шахтер Донецк контрольные матчи УПЛ Рух Львов Рух - Шахтер Динамо Киев Динамо - Рух
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Другие виды | 20 ноября 2023, 00:57 0
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта

С 1991-го гимнастка Эльвира Саади живет в Канаде

Киевское Динамо провело секретный спарринг с украинским клубом
Футбол | 19 ноября 2023, 21:17 0
Киевское Динамо провело секретный спарринг с украинским клубом
Киевское Динамо провело секретный спарринг с украинским клубом

Соперником «бело-синих» был Звягель

Без трех игроков. Известна заявка сборной Украины на матч с Италией
Футбол | 20.11.2023, 10:09
Без трех игроков. Известна заявка сборной Украины на матч с Италией
Без трех игроков. Известна заявка сборной Украины на матч с Италией
Лионель Месси – самый дорогой игрок в возрасте от 34 лет
Футбол | 20.11.2023, 17:13
Лионель Месси – самый дорогой игрок в возрасте от 34 лет
Лионель Месси – самый дорогой игрок в возрасте от 34 лет
«Это матч смерти». Украинские фанаты в Леверкузене – об игре с Италией
Футбол | 20.11.2023, 15:15
«Это матч смерти». Украинские фанаты в Леверкузене – об игре с Италией
«Это матч смерти». Украинские фанаты в Леверкузене – об игре с Италией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
18.11.2023, 23:45 36
Теннис
Повторил рекорд Федерера. Синнер обыграл Медведева в полуфинале ATP Finals
Повторил рекорд Федерера. Синнер обыграл Медведева в полуфинале ATP Finals
18.11.2023, 18:49 14
Теннис
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
20.11.2023, 04:36 13
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
20.11.2023, 05:12 4
Футбол
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
19.11.2023, 17:57 15
Футбол
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
19.11.2023, 09:45 41
Футбол
ФОТО. Момент, которого все ждали. Свитолина вернулась на корт
ФОТО. Момент, которого все ждали. Свитолина вернулась на корт
18.11.2023, 20:20 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем