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Украина. Премьер лига
20 ноября 2023, 16:29 | Обновлено 20 ноября 2023, 16:49
129
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: С Шахтером удалось реализовать все, над чем мы работаем

Тренер «Руха» – о победе команды над «Шахтером»

20 ноября 2023, 16:29 | Обновлено 20 ноября 2023, 16:49
129
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: С Шахтером удалось реализовать все, над чем мы работаем
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев поделился впечатлениями от победного спарринга подопечных с донецким «Шахтером» (3:1).

«Это был очень хороший спарринг против флагмана нашего футбола, команды, которая недавно обыграла «Барселону» в Лиге Чемпионов. Я доволен, что мы смогли сыграть такой товарищеский матч.

Сегодня удалось реализовать все, над чем мы работаем на тренировках. Игроки придерживались всех игровых принципов, которые исповедует «Рух». Конечно, не обошлось без ошибок, но ребята прислушиваются к советам, поэтому они их исправят. Команда движется в правильном направлении и постоянно прибавляет.

«Рух» всегда хочет играть в агрессивный футбол и давить на соперника. Мы не боимся того, что у нас будут открытые зоны позади, потому что делаем это сознательно, чтобы команда прессинговала оппонентов.

Молодые игроки должны развиваться и прогрессировать. Линия защиты без трех игроков основы сегодня хорошо сыграла – Холод, Китела и Лях прекрасно сыграли и я доволен тем, как они действовали на поле, ведь ребята не дали «Шахтеру» создать остроту у наших ворот. Столярчук забил гол и остальные футболисты также хорошо вышли на замену», – рассказал Пономарев.

«Рух» в УПЛ занимает 5-е место, «Шахтер» на 4-й позиции. Обе команды имеют по 24 очка.

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Рух Львов Шахтер Донецк Виталий Пономарев товарищеские матчи
Источник ФК Рух Львов
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