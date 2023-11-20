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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 16:27 | Обновлено 20 ноября 2023, 16:28
481
0

Сергей КОВАЛЕЦ: «Италия потратила много сил с Северной Македонией»

Экс-игрок сборной Украины – о матче отбора на Евро-2024

20 ноября 2023, 16:27 | Обновлено 20 ноября 2023, 16:28
481
0
Сергей КОВАЛЕЦ: «Италия потратила много сил с Северной Македонией»
УАФ. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 против Италии (20 ноября, 21:45):

— Сергей Иванович, сборную Украины в матче с итальянцами устраивает лишь победа. Насколько реальна такая задача для «сине-желтых»?
— В какой-то степени это и хорошо. Задача понятна — надо играть на победу, других вариантов нет.

— Вам не показалось, что итальянцы в матче с Северной Македонией выглядели более мощными, чем против Украины в сентябре?
— Возможно. В то же время это была хорошая информация для тренерского штаба Сергея Реброва. Тем более, что сборная Украины не проводила матч на таких эмоциях, как итальянцы, а именно эмоции в кратчайшие сроки восстановить сложнее всего...

На этом можно и сработать, «сине-желтые» подходят к поединку более свежими. А учитывая нашу ситуацию, когда в стране война, ребята приложат максимум усилий, чтобы подарить положительные эмоции своим землякам.

— На чьей стороне психологическое преимущество?
— Считаю, что в этом плане будет паритет. Для нашей команды важно не перегореть, как это было в первом очном поединке. Верю, что тренерский штаб сборной Украины сделает все, чтобы команда подошла к игре в лучшем состоянии.

Хочется, чтобы по итогам этой встречи положительные эмоции захлестнули всю страну —прежде всего для тех людей, благодаря которым мы можем жить нормальной жизнью. Победы добавляют оптимизма в борьбе за свободу и независимость.

— Какой вы видите саму игру?
— В Италии все говорят, что они будут побеждать. Такой настрой должен быть у любой команды, но все мы знаем, как итальянцы могут играть, когда им нужно не проиграть.

И если они выстроят игру от обороны — то для нас это может быть неплохо. Нашей сборной будет легче владеть мячом, мы можем больше комбинировать, пробивать с дальних дистанций. Однако, в Италии сейчас действительно сильная сборная — симбиоз опыта и молодости. Видно, что Лучано Спаллетти объединил нацию после того, как у команды случился спад во время невыхода на чемпионат мира-2022.

Жаль, конечно, что матч состоится не в Украине, где зрительская поддержка была бы на максимальном уровне, но хочется верить, что и в Леверкузене наши ребята будут чувствовать себя, как дома.

— Сейчас наши лидеры находятся в хорошей форме, это добавляет оптимизма?
— Бесспорно. Это чем-то мне напоминает середину 2000-х, когда Андрей Шевченко выиграл «Золотой мяч». И когда он приезжал из «Милана» в сборную — там всегда был эмоциональный подъем, о чем говорит результат на ЧМ-2006.

Сейчас же есть целая группа исполнителей, которые выступают в сильных европейских клубах: Миколенко забивает за «Эвертон», Зинченко — за «Арсенал», Довбик — среди лучших бомбардиров испанской Примеры, которому снаряды подносит Цыганков (улыбается). Трубин постоянно в основе «Бенфики», а Забарный — в «Борнмуте». Надеюсь, что наши опытные футболисты знают, как действовать в таком интенсивном матче под большим давлением.

— Каким будет ваш прогноз на матч Украина — Италия?
— Конечно хотелось бы, чтобы наша сборная выиграла. Счет пусть будет 2:1 — этого вполне достаточно для достижения цели. Италия потратила много сил и эмоций против Северной Македонии, поэтому надо этим воспользоваться.

В матче с итальянцами важно быть смелыми, как наши воины на передовой. И надо верить в свои силы — тогда мы обязательно увидим сборную Украины на чемпионате Европы-2024.

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