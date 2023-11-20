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  4. КАРАВАЕВ: «Понимаем, что не все хотят видеть на Евро Украину»
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 15:51 | Обновлено 20 ноября 2023, 15:55
1250
4

КАРАВАЕВ: «Понимаем, что не все хотят видеть на Евро Украину»

Хавбек сборной Украины – о вероятном выходе команды на Евро-2024

20 ноября 2023, 15:51 | Обновлено 20 ноября 2023, 15:55
1250
4
КАРАВАЕВ: «Понимаем, что не все хотят видеть на Евро Украину»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев дал оценку сборной Италии, с которой «сине-желтые» ведут борьбу за путевку на Евро-2024, и высказал мнение относительно судейства в очной встрече с ней.

– Сербия вышла на Евро и тем самым гарантировала Украине плей-офф, это не расхолаживает немножко?
– Да нет, мы на это не обращаем внимания. Понимаем, что лучше в матче с Италией сделать свое дело и выйти на Евро. Но, конечно, это еще одна опция для нас, однако это никак не влияет на наш настрой на матч.

– Как в сборной воспринимают то, что УЕФА фактически открыто поддерживает Италию и отмечает, что очередной большой форум без нее будет приравниваться к фиаско?
– Понятно, Италия – это топ-сборная. Она выигрывала чемпионаты мира, Европы. Конечно, когда на больших форумах играют такие топ-команды, это очень хорошо для зрителей. Понимаем, что не все хотят видеть там Украину и лучше бы это была Италия. Но так открыто симпатизировать, конечно, нельзя. Все понимают между строк. Думаю, когда на таких турнирах будут команды ниже классом, это будет способствовать развитию футбола. Как пример – Греция, которая в 2004 году стала чемпионом Европы или Дания в 1992 году, поэтому это круто для футбольного сообщества. Это дает не топ-сборным и их странам толчок в развитии.

– Веришь, что судейство будет объективным?
– Верю. Мне очень понравилось судейство на Евро-2020. В каждом матче максимум 1-2 ошибки. Повсюду отмечали, что это было одно из лучших судейств за всю историю. Почти не было спорных моментов, все было очень четко. Поэтому и считаю, что на таких международных матчах объективно судят. Может и есть какой-то небольшой шанс, что где-то симпатизируют больше топ-командам, но я не думаю, что настолько, чтобы влияло на результат.

Игра Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене, начало – в 21:45 по Киеву.

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Источник Террикон
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Комментарии 4
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inspekcha85
Начинается это нытьё...делайте своё дело,а там будет видно.Вы хоть на равных с ними потягайтесь
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-1
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BaZia
Нащо вигадувати відмазку? Ну йбнврт.. виходьте показуйте рівень гри і доказуйте що ви кращі.. ну це ппц.. ще не вийшли, а вже судді винні я єбаю
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-4
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