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Молодежные турниры
20 ноября 2023, 15:32 | Обновлено 20 ноября 2023, 15:42
156
0

Арсений БАТАГОВ: «Мы готовы выходить на Евро»

Игрок молодежной сборной Украины – о сильных сторонах команды

20 ноября 2023, 15:32 | Обновлено 20 ноября 2023, 15:42
156
0
Арсений БАТАГОВ: «Мы готовы выходить на Евро»
УАФ. Арсений Батагов

Защитник молодежной сборной Украины Арсений Батагов дал оценку победной игре с Люксембургом (4:0) в отборе на Евро-2025 U-21 и рассказал о сильных качествах коллектива.

Как известно, в игре с Люксембургом Батагов стал автором второго гола украинской команды, отличившись на 64-й минуте.

«Не очень часто бывает в моей карьере, что я совершаю результативные действия. Поэтому могу сказать, что матч получился удачным. Плюс команда сыграла на ноль, что очень хорошо. Был момент, когда мы не поладили с Салюком, а так соперник вообще по воротам не бил.

Мы играем в атакующий футбол, хорошо комбинируем, неплохо прессингуем, даже можем опускаться в обороне ниже - это для нас также не проблема, как было в поединке с Англией. Я считаю, что мы – разноплановая команда, способная играть в любой системе. Сейчас здесь очень сильная команда, мы готовы выходить на Евро», – рассказал Батагов.

Сборная Украины U-21 в следующем матче квалификации Евро-2025 в испанской Мурсии сыграет 21 ноября в одногодками из Азербайджана.

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Арсений Батагов Евро-2025 U-21 сборная Украины по футболу U-21 сборная Люксембурга по футболу U-21
Источник Террикон
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