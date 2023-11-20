Арсений БАТАГОВ: «Мы готовы выходить на Евро»

Защитник молодежной сборной Украины Арсений Батагов дал оценку победной игре с Люксембургом (4:0) в отборе на Евро-2025 U-21 и рассказал о сильных качествах коллектива.

Как известно, в игре с Люксембургом Батагов стал автором второго гола украинской команды, отличившись на 64-й минуте.

«Не очень часто бывает в моей карьере, что я совершаю результативные действия. Поэтому могу сказать, что матч получился удачным. Плюс команда сыграла на ноль, что очень хорошо. Был момент, когда мы не поладили с Салюком, а так соперник вообще по воротам не бил.

Мы играем в атакующий футбол, хорошо комбинируем, неплохо прессингуем, даже можем опускаться в обороне ниже - это для нас также не проблема, как было в поединке с Англией. Я считаю, что мы – разноплановая команда, способная играть в любой системе. Сейчас здесь очень сильная команда, мы готовы выходить на Евро», – рассказал Батагов.