Молодежные турниры17 ноября 2023, 21:29 | Обновлено 17 ноября 2023, 21:50
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ВИДЕО. Батагов удвоил перевес в счете. Люксембург играет в меньшинстве
На 64-й минуте сине-желтые получили солидный перевес над соперником
17 ноября 2023, 21:29 | Обновлено 17 ноября 2023, 21:50
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17 ноября в 20:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против сборной Люксембурга U-21.
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Номинально домашний матч команда Уная Мельгосы играет в испанской Мурсии. Сине-желтые лидируют в группе с 9 очками, одолев в октябре англичан (3:2).
На 64-й минуте Арсений Батагов забил второй гол украинской команды, наказав соперника за удаление немногим ранее.
ГОЛ! 2:0. Арсений Батагов, 64 мин.
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