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Молодежные турниры
17 ноября 2023, 21:29 | Обновлено 17 ноября 2023, 21:50
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0

ВИДЕО. Батагов удвоил перевес в счете. Люксембург играет в меньшинстве

На 64-й минуте сине-желтые получили солидный перевес над соперником

17 ноября 2023, 21:29 | Обновлено 17 ноября 2023, 21:50
170
0
ВИДЕО. Батагов удвоил перевес в счете. Люксембург играет в меньшинстве

17 ноября в 20:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против сборной Люксембурга U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Номинально домашний матч команда Уная Мельгосы играет в испанской Мурсии. Сине-желтые лидируют в группе с 9 очками, одолев в октябре англичан (3:2).

На 64-й минуте Арсений Батагов забил второй гол украинской команды, наказав соперника за удаление немногим ранее.

ГОЛ! 2:0. Арсений Батагов, 64 мин.

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Источник Sport.ua
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