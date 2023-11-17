ВИДЕО. Батагов удвоил перевес в счете. Люксембург играет в меньшинстве

17 ноября в 20:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит матч квалификации Евро-2025 U-21 против сборной Люксембурга U-21.

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Номинально домашний матч команда Уная Мельгосы играет в испанской Мурсии. Сине-желтые лидируют в группе с 9 очками, одолев в октябре англичан (3:2).

На 64-й минуте Арсений Батагов забил второй гол украинской команды, наказав соперника за удаление немногим ранее.

ГОЛ! 2:0. Арсений Батагов, 64 мин.