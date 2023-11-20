Барселона обвиняет де ла Фуэнте в травме Гави

19-летний полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Гави получил травму в поединке отбора Евро-2024 против Грузии (3:1). Повреждение оказалось очень серьезным – из-за разрыва крестообразных связок колена и травмы мениска игрок пропустит 7-9 месяцев и не сыграет на Евро-2024.

В «Барселоне» считают, что наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте подверг Гави ненужному риску в плане физической подготовки – в матче, от которого ничего не зависело, поскольку Испания заранее забронировала путевку на Евро-2024.

Отметим, что Гави стал одним из двух игроков, которые сохранили место в стартовом составе после встречи с Кипром на прошлой неделе. «Блаугранас» считают, что де ла Фуэнте должен был дать отдохнуть и Гави. Наставник, в свою очередь, парировал тем, что Гави был полностью готов к игре и то, что произошло с ним – несчастный случай.