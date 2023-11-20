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Испания
20 ноября 2023, 14:38 | Обновлено 20 ноября 2023, 14:45
1556
1

Барселона обвиняет де ла Фуэнте в травме Гави

«Сине-гранатовые» считают, что наставник должен был предоставить отдых игроку

20 ноября 2023, 14:38 | Обновлено 20 ноября 2023, 14:45
1556
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Барселона обвиняет де ла Фуэнте в травме Гави
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

19-летний полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Гави получил травму в поединке отбора Евро-2024 против Грузии (3:1). Повреждение оказалось очень серьезным – из-за разрыва крестообразных связок колена и травмы мениска игрок пропустит 7-9 месяцев и не сыграет на Евро-2024.

В «Барселоне» считают, что наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте подверг Гави ненужному риску в плане физической подготовки – в матче, от которого ничего не зависело, поскольку Испания заранее забронировала путевку на Евро-2024.

Отметим, что Гави стал одним из двух игроков, которые сохранили место в стартовом составе после встречи с Кипром на прошлой неделе. «Блаугранас» считают, что де ла Фуэнте должен был дать отдохнуть и Гави. Наставник, в свою очередь, парировал тем, что Гави был полностью готов к игре и то, что произошло с ним – несчастный случай.

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Луис де ла Фуэнте Гави Барселона сборная Испании по футболу
Источник Mundo Deportivo
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Комментарии 1
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Octopus
Его травма была вопросом времени. Он стабильно второй год подряд входит в топ-3 игроков, которым представляют максимальное время на поле. Больше него играют только Тер Штеген и Левандовски, которым особо бегать не надо.
То есть Барселона лицемерит здесь, сама же использовала беднягу на износ.
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