ФОТО. Ван Леувен активно отдыхает после ухода из Шахтера

Бывший наставник «Шахтера» Патрик ван Леувен после ухода из донецкого клуба активно проводит свободное время.

Ранее наставник был замечен на поединке чемпионата Кипра между «Аполлоном» и «Пафосом», а теперь сменил футбольное поле на гольф и взял в руки клюшки.

«Как я провожу время», – подписал специалист под фото на своей странице в Instagram, правда, о своих успехах в новом виде спорта «скромно» умалчивает.