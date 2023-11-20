Другие новости20 ноября 2023, 13:52 |
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ФОТО. Ван Леувен активно отдыхает после ухода из Шахтера
Тренер сменил футбольное поле на гольф
20 ноября 2023, 13:52 |
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Бывший наставник «Шахтера» Патрик ван Леувен после ухода из донецкого клуба активно проводит свободное время.
Ранее наставник был замечен на поединке чемпионата Кипра между «Аполлоном» и «Пафосом», а теперь сменил футбольное поле на гольф и взял в руки клюшки.
«Как я провожу время», – подписал специалист под фото на своей странице в Instagram, правда, о своих успехах в новом виде спорта «скромно» умалчивает.
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