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20 ноября 2023, 13:52 |
523
0

ФОТО. Ван Леувен активно отдыхает после ухода из Шахтера

Тренер сменил футбольное поле на гольф

20 ноября 2023, 13:52 |
523
0
ФОТО. Ван Леувен активно отдыхает после ухода из Шахтера
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Бывший наставник «Шахтера» Патрик ван Леувен после ухода из донецкого клуба активно проводит свободное время.

Ранее наставник был замечен на поединке чемпионата Кипра между «Аполлоном» и «Пафосом», а теперь сменил футбольное поле на гольф и взял в руки клюшки.

«Как я провожу время», – подписал специалист под фото на своей странице в Instagram, правда, о своих успехах в новом виде спорта «скромно» умалчивает.

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Источник: четыре клуба УПЛ не поддержали созыв нового конгресса УАФ
Патрик ван Леувен гольф Шахтер Донецк
Источник Instagram
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