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Украина. Премьер лига
31 октября 2023, 05:41 | Обновлено 31 октября 2023, 06:33
459
1

ФОТО. Где будет работать? Ван Леувена ушел из Шахтера и отправился на Кипр

Нидерландский специалист посетил матч «Аполлон» – «Пафос»

31 октября 2023, 05:41 | Обновлено 31 октября 2023, 06:33
459
1
ФОТО. Где будет работать? Ван Леувена ушел из Шахтера и отправился на Кипр
УПЛ. Патрик ван Леувен

54-летний нидерландский специалист Патрик ван Леувен посетил матч чемпионата Кипра по футболу между клубами «Аполлон» и «Пафос».

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Интересно, что в свое время в ФК «Пафос» работал украинский специалист Дмитрий Михайленко.

16 октября Патрик ван Леувена официально покинул пост наставника донецкого «Шахтера». После этого не было никакой информации, где нидерландский коуч может продолжить тренерскую карьеру.

ФОТО. Где будет работать? Ван Леувена ушел из Шахтера и отправился на Кипр

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Источник: экс-тренер Шахтера может заменить Анчелотти в Реале
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Патрик ван Леувен Аполлон Лимасол Пафос чемпионат Кипра по футболу Шахтер Донецк отставка назначение тренера фото lifestyle
Источник Sport.ua
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Wetalj
Як можна так писати, робота наш фахівець, не робота , а працював і не Михайличенко а Михайленко
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