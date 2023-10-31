54-летний нидерландский специалист Патрик ван Леувен посетил матч чемпионата Кипра по футболу между клубами «Аполлон» и «Пафос».

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Интересно, что в свое время в ФК «Пафос» работал украинский специалист Дмитрий Михайленко.

16 октября Патрик ван Леувена официально покинул пост наставника донецкого «Шахтера». После этого не было никакой информации, где нидерландский коуч может продолжить тренерскую карьеру.

ФОТО. Где будет работать? Ван Леувена ушел из Шахтера и отправился на Кипр